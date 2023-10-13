 

Google Pixel 8 Pro по версии DxOMark имеет лучший экран

13.10.2023, 21:05, Разное
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Эксперты DxOMark опубликовали свои оценки дисплеев новых флагманских смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro. Оба смартфона продемонстрировали выдающиеся результаты и завоевали первое место в рейтинге, обойдя конкурентов от Samsung, Apple и Xiaomi.

Согласно экспертам DxOMark, оба устройства отличаются превосходной цветопередачей, отличной читаемостью при различных условиях освещения, качественной обработкой HDR10-видео, а также высокой плавностью и реакцией сенсорного экрана. Однако имеются и некоторые недостатки, включая потерю деталей в темных областях при низкой яркости, случайные нажатия на экран при работе с устройством и заметный алиасинг (резкое искажение изображения) в играх.

Смартфон Pixel 8 Pro получил высшую оценку 154 балла по шкале DxOMark и заслуженно занял первое место в своей категории. Pixel 8 получил такую же общую оценку, несмотря на то, что его экран немного проще и не обладает динамической частотой обновления.

Флагманский смартфон Pixel 8 Pro оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2992×1344, пиковой яркостью 2400 нит и адаптивной частотой обновления до 120 Гц (LTPO). Базовая модель Pixel 8 предлагает OLED-дисплей на 6,2 дюйма с разрешением 2400×1080, пиковой яркостью 2000 нит и частотой обновления 120 Гц.

Это решение от Google позволяет заявить о себе как о лидере в сфере качества дисплеев, превосходя экран iPhone 15, который получил более низкую оценку, чем дисплей старой модели Google Pixel 7.


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