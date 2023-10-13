Мнение: Чистка библиотек в Канаде, оправдание нацизма в Политико и канадское санкционное лицемерие

1. К вопросу про эсэсовца которому устроили овацию власти Канады. С исторической памятью в Канаде дела обстоят крайне плохо, что и неудивительно. Подобно нацистам, канадцы занимаются уничтожением неугодных им книг. Цитирую Германа Клименко (ссылка):



Мы тут иногда позволяем себе критиковать Роскомнадзор. Вот он на днях фильм якутского режиссёра запретил к прокату. Все возмущались. Даже руководитель Якутии заявил, что якуты не обиделись. Тем не менее Роскомнадзор таки усмотрел в фильме унижение одной национальности другой и пресек трансляцию в онлайн кинотеатрах. За что РКН был поругаем, а охват фильма якутского режиссёра достиг небывалых охватов. Ну а что? Эффект Барбары Стрейзанд работает вне зависимости от желания РКН.

Но я хотел бы вам, мои друзья, сказать что мы не правы. РКН надо беречь.

Вот Канада. Я сперва подумал что это фейк или ЧатЖпт пишет. Но нет.

Из школьных библиотек Канады изъяты книги: Гарри Поттер, «Голодные игры» и «Раскаты грома», «Услышь мой крик». И все книги младше 2008 года выпуска.

Гуглтранслейт в помощь желающим насладиться современным стремлением к обеспечению в литературных произведениях баланса белого и всего остального толерантного:

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/peel-school-board-library-book-weeding-1.6964332

Тем временем, начали всплывать конкретные финансовые цифры поддержки нацизма со стороны канадских властей. Конечно, это всего лишь верхушка айсберга (ссылка):

Канадское правительство за последние семь лет выделило $2,2 млн (около 220 млн рублей) поборникам украинских нацистов.

Как пишет Forward, большую часть денег перечислили Конгрессу украинцев Канады (признан нежелательным в РФ), восхваляющему дивизию СС «Галичина», — около $1,5 млн (около 150 млн рублей). Грант получила и газета New Pathway, защищающая установленный в Канаде памятник Роману Шухевичу, — $68 тыс. (6,8 млн рублей).

Деньги поступали молодёжным группам и культурным организациям от различных агентств и программ канадского правительства. После окончания Второй мировой войны страна приняла около 2 тыс. бойцов «Галичины», указало издание.

Тут сказано, «за последние 7 лет». Конечно, всё началось значительно раньше. Если разгромленные нашей доблестной армией нацисты из числа немцев релоцировались в США и в Аргентину, то беглые бандеровцы нашли тёплый приют в Канаде, которая использовала их в качестве инструмента для борьбы против СССР и России.

2. Американское издание Политико выпустило статью, посвящённую оправданию нацистов. Пишут в том ключе, что, мол, неважно, совершали ли эсэсовцы преступления или нет, это якобы не доказано, а главная ошибка канадских властей была в том, что они подарили «прекрасную возможность для российской пропаганды» (ссылка):



Борьба против СССР не обязательно делала тебя нацистом.

Скандал с Гунькой в ​​Канаде является демонстрацией того, что, когда история сложна, она может стать подарком для пропагандистов, которые используют привлекательность простоты. <…>

Эта история сложна, потому что борьба против СССР в то время не обязательно делала вас нацистом, просто человеком, у которого был мучительный выбор, какому из этих двух террористических режимов противостоять. Однако идею о том, что иностранных добровольцев и призывников направляли в Ваффен-СС, а не в Вермахт по административным, а не по идеологическим соображениям, трудно продать аудитории, привыкшей верить, что основной задачей СС был геноцид. А простые повествования вроде «все в СС были виновны в военных преступлениях» более распространены, потому что их гораздо проще понять. <…>

Таким образом, враги Канады ухватились за эти простые версии, наряду с обеспокоенными гражданами в самой Канаде, и просчёт с Гунькой был использован Россией и ее сторонниками для атаки на Украину, Канаду и связей этих стран друг с другом.

По словам посла России в Канаде, подразделение Гуньки «совершило многочисленные военные преступления, включая массовые убийства, против русского народа, этнических русских. Это доказанный факт». Но всякий раз, когда российский чиновник называет что-то «доказанным фактом», это должно вызывать тревогу. И действительно, и здесь факты были выдуманы из воздуха. Неоднократные исчерпывающие расследования, в том числе не только Нюрнбергского процесса, но и британских, канадских и даже советских властей, привели к выводу, что никаких военных преступлений или зверств этим конкретным подразделением не совершалось. <…>

Это правда, что Гуньку ни в коем случае нельзя было приглашать в Палату общин Канады. Но это не потому, что он сам может быть виновен в каком-либо преступлении. Справедливо это или нет, но в столь токсичном вопросе приглашение неизбежно предоставило прекрасную возможность для российской пропаганды.

3. Ещё немного о принципиальности канадских властей (ссылка):

Правительство Канады втайне позволяет компаниям страны обходить антироссийские санкции, которые само же ввело.

Как пишет Le Devoir, для этого им выдали свыше десятка специальных разрешений, поощряющих экспорт сырья и оборудования, связанных с производством оружия, добычей нефти и полезных ископаемых.

Также Оттава позволила компаниям продолжить импорт товаров из РФ, часть из которых используется в строительстве и геологоразведке, а другие входят в список предметов роскоши, отмечает @ino_tv.

Добавляется, что МИД Канады, отвечая на запрос издания, признал существование разрешений, но отказался назвать их точное число и компании.

Добро пожаловать в политику 21-го века. После кровавого 20-го века, когда идеология заставляла страны вести друг с другом тотальную войну, мир снова вернулся к практичности. Негодяи канадцы? Несомненно, пробы ставить негде. Но если России выгодно торговать с Канадой, то так мы и будем делать, потому что интересы России важнее, чем создание неудобств негодяям.