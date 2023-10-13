Мнение: Откуда у ХАМАС оружие (российское)?

Президента Владимира Путина спросили про возможные поставки американского оружия с Украины палестинским отморозкам из ХАМАС. Мол, об этом говорит конгрессмен Тейлор Грин.

Путин ответил, что сомневается в поставках. Но не сомневается в утечке оружия с Украины на черный рынок. Мол, «…уровень коррупции в Украине известен, он очень высокий, а черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать».

Путин вспомнил, что «…в середине 90-х годов у нас, к сожалению, были неоднократные случаи, когда шла война на Кавказе, продажи из наших Вооруженных Сил оружия противоположной стороне – той, которая воевала с российской армией на Кавказе. Прямо с наших складов брали и продавали за деньги. К сожалению, это было. Это беда, трагедия, но это было».

Мне интересно, Путин реально не верит, что Украина могла поставлять оружие ХАМАС? Или сделал вид, что не верит?

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