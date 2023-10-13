 

Мнение: Откуда у ХАМАС оружие (российское)?

13.10.2023, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президента Владимира Путина спросили про возможные поставки американского оружия с Украины палестинским отморозкам из ХАМАС. Мол, об этом говорит конгрессмен Тейлор Грин.

Путин ответил, что сомневается в поставках. Но не сомневается в утечке оружия с Украины на черный рынок. Мол, «…уровень коррупции в Украине известен, он очень высокий, а черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать».

Путин вспомнил, что «…в середине 90-х годов у нас, к сожалению, были неоднократные случаи, когда шла война на Кавказе, продажи из наших Вооруженных Сил оружия противоположной стороне – той, которая воевала с российской армией на Кавказе. Прямо с наших складов брали и продавали за деньги. К сожалению, это было. Это беда, трагедия, но это было».

Мне интересно, Путин реально не верит, что Украина могла поставлять оружие ХАМАС? Или сделал вид, что не верит?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Мнение: «Цены на нефть останутся высокими», опустошение резервов США и падение акций зелёной энергетики

14.10 / Президент Франции впервые в истории страны обратится к нации на арабском языке

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Не может быть оправдания войне

14.10 / GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

14.10 / Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика