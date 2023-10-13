Мнение: Об Израиле и Украине… Кого Западу «не жалко»?

Итак, две страны — две жертвы «варварской, неспровоцированной агрессии» со стороны потерявшего все берега соседа. Что бы кто ни говорил, но рецуа́т а́за — де-юре является одной из двух территорий признанного на уровне ООН арабского государства Палестина, причём ХАМАС пришёл там к власти вполне демократическим путём — по итогам первых в секторе свободных выборах в Палестинский законодательный совет. Да, впоследствии два куска ПНА размежевались, но в целом тамошнее население — такие же палестинцы, как и на западном берегу реки Иордан.

Ну так вот, после варварской атаки на кибуцы Израиль начал операцию «Железные мечи», чтобы раз и навсегда закрыть вопрос. И тут же в мире началось…

…камлание на поиски мира.

Нет, формально все признают право Израиля на самооборону. Однако уже ограничивают его рамки как по масштабам, так и по времени. Пока — вербально. И уже анонсированы поиски «справедливого мира» с учётом… сохранения Палестины.

Вот что пишет британский The Economist:

«Убеждённость Израиля в том, что с помощью денег и авиаударов он сможет бесконечно сдерживать враждебность палестинцев, рухнула 7 октября, когда первый бульдозер ХАМАСа прорвался через забор безопасности. Более 1200 израильтян были убиты в своих домах, на улице, в кибуцах, на музыкальных фестивалях. Еще около 150 человек были перевезены в Газу и заперты в подземельях. ХАМАС выбрал путь массового убийства, и пути назад уже нет. Теперь Газу ожидает масштабное наземное наступление Израиля. От его масштабов и успеха будет зависеть наследие кровавой вылазки ХАМАС.

Армия обороны Израиля справедливо нанесёт глубокий и мощный удар по ХАМАСу. Но насколько глубоко и насколько сильно? У Израиля может возникнуть соблазн развязать спазм насилия, который на короткое время принесет удовлетворение. Израильские официальные лица и президент Джо Байден стали сравнивать ХАМАС с Исламским государством. Такое сравнение опасно, поскольку, хотя ХАМАС и заслуживает искоренения, достичь этой цели в анклаве с 2 млн обнищавших людей, которым некуда бежать, будет невозможно. Более удачным сравнением, возможно, являются теракты 11 сентября 2001 г. не только из-за мучений Израиля, но и потому, что вторжение Америки в Афганистан и Ирак показывает, как резко возрастает цена вторжения… В такой момент сдержанность важна как никогда.

Чем дольше и кровопролитнее будут боевые действия в Газе, тем больше “Хезболла” будет чувствовать, что ей необходимо оказать поддержку своим собратьям. Существует также вероятность войны с Ираном, который заменил арабские правительства в качестве спонсора палестинского насилия. Такая широкомасштабная война разрушит разрядку, основанную на соглашениях между Израилем и его арабскими соседями и призванную создать новый Ближний Восток, прагматичный и ориентированный на экономическое развитие, а не на идеологию.

ХАМАС показал, что пренебрежение подписавших соглашение сторон к палестинцам является ошибкой. Израилю и его арабским партнёрам необходимо новое, оптимистическое видение Газы и Западного берега реки Иордан, как альтернатива культу насилия и убийств. Поэтому израильские стратеги должны начать думать о том, как создать условия для жизни рядом с палестинцами, какими бы далёкими они ни казались сегодня. Здесь могут сыграть свою роль все элементы…, в том числе и поиск приемлемых для обеих сторон палестинских лидеров, и добрые услуги арабских посредников. Единственный путь к искоренению ХАМАС — это создание Израилем стабильности и, когда-нибудь, мира».

А теперь чуть сожмём и слегка перефразируем:

«Убеждённость Украины в том, что с помощью саботажа Минских соглашений она сможет бесконечно сдерживать своего северного соседа, рухнула 24 февраля. С тех пор множество людей были убиты и ранены, и пути назад уже нет. Теперь все ждут результатов масштабного наземного наступление ВСУ. От его успеха будет зависеть позиция Украины в дальнейшем.

Однако вторжение Америки в Афганистан и Ирак показывает, как резко возрастает цена наземных военных операций… В такой момент сдержанность важна как никогда. Украине и её многочисленным партнёрам необходимо новое, оптимистическое видение Донбасса и Крыма, как альтернатива культу чисто военного решения. Поэтому украинские стратеги должны начать думать о том, как создать условия для жизни рядом с русскими, каким бы далёкими это ни казалось сегодня. Здесь могут сыграть свою роль все элементы…, в том числе и поиск приемлемых для обеих сторон “сепаратистских” лидеров, идобрые услуги китайских посредников. Единственный путь к искоренению “кремлёвского реваншизма” — это создание Украиной стабильности и, когда-нибудь, мира».

Второе ведь для иного уха звучит абсурдом, верно?

Украине ведь никто из партнёров не предлагает уже сейчас заняться поиском долгосрочного мира с учётом интересов как соседа, так и жителей присоединённых им территорий. Наоборот, все «спонсоры» только и делают, что подталкивают Киев к чисто военному решению проблемы. И денег на это не жалеют, несмотря на то, что украинская экономика разрушается, люди страдают и бегут, а плодородные пашни превращаются в огромные минные поля. Но — нет: только война до последнего украинца выхода ВСУ на границы 1991 года!

Интересно, почему?

Уж не потому ли, что в сохранении экономического, военного и человеческого потенциала Израиля заинтересованы #США, да и весь Запад в целом, а #Украина для западного сообщества — лишь инструмент, призванный нанести России максимальный военный ущерб и в идеале — свести к нулю российский военный потенциал?

А «инструмент» — не принято жалеть, когда цель оправдывает…?

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