Доктор Марк Гадзиян выразил озабоченность тем, что люди слишком спокойно относятся к своему лишнему весу

Доктор Марк Гадзиян выразил озабоченность тем, что люди слишком спокойно относятся к своему лишнему весу, не осознавая, что это может стоить им драгоценные десять лет жизни. Он призвал россиян не примиряться с ожирением, так как это не только угрожает их здоровью, но и укорачивает продолжительность жизни, способствуя развитию серьезных заболеваний. Гадзиян даже назвал лишний жир “убийцей номер один” для человеческого организма.

Врач подчеркнул, что ожирение может тихо и незаметно спровоцировать целый ряд опасных заболеваний, включая сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз, подагру, грыжи позвоночника и даже онкологию. Ожирение, по его словам, сокращает среднюю продолжительность жизни на целых 10 лет.

Однако врач подчеркнул, что никогда не поздно начать бороться с ожирением. Даже у людей старше 60 лет с избыточным весом удалось избавиться от нескольких килограммов, и это существенно увеличило их шансы на продление жизни.

Доктор Гадзиян также призвал быть внимательными к детскому ожирению, отмечая, что оно может увеличить риск развития ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.