Эндокринолог Юлия Вереина предупреждает, что непроизводительная утрата веса может свидетельствовать о серьезных патологиях

Эндокринолог Юлия Вереина предупреждает, что непроизводительная утрата веса может свидетельствовать о серьезных патологиях, таких как гипертиреоз, метаболический синдром и диабет. Гипертиреоз, например, характеризуется избыточной функцией щитовидной железы и активизацией метаболизма, что приводит к похудению, но сопровождается неврозами, тревожностью и другими симптомами.

Также потеря веса может быть следствием воспалительных заболеваний кишечника, которые нарушают гормональные процессы, регулирующие аппетит. Эти пациенты теряют интерес к еде и могут долго не ощущать голода.

Психические расстройства и инфекции, такие как ВИЧ и туберкулез, также могут вызвать непроизводительную потерю веса. Даже аутоиммунные заболевания могут быть фактором.

Если человек теряет более 5% своего веса без явных причин, без диет и физических нагрузок, и при этом чувствует ухудшение самочувствия, необходимо обратиться к специалисту. Это могут быть признаки серьезных проблем, которые требуют медицинского вмешательства.