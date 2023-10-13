Президент России Владимир Путин выразил озабоченность по поводу замедления экономического роста в Европе

Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность по поводу замедления экономического роста в Европе во время заседания совета глав Содружества независимых государств (СНГ) в Киргизии. Он подчеркнул, что хотя РФ отмечает рецессию в европейской экономике, она не испытывает радости по этому поводу.

Президент подчеркнул, что рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне около 3%, что считается хорошим результатом. Он также подчеркнул, что в структуре роста экономики РФ нефтегазовый сектор составляет 3%, а промышленность — 43%. Важным аспектом, выделившимся на заседании, было изменение структуры российской экономики, что считается долгожданным изменением. Президент Путин отметил, что многие ранее импортированные товары теперь производятся в Российской Федерации.

В отношении урожая зерна на 2023 год, Владимир Путин выразил уверенность в его высоком уровне — ожидается около 134-135 миллионов тонн. Это, по его мнению, обеспечит РФ высокий экспортный потенциал и способствует удовлетворению потребностей стран СНГ в поставках зерна.

В контексте мировой экономики, Международный валютный фонд (МВФ) также представил свой осенний обзор, в котором отмечается замедление глобального экономического роста и снижение уровня инфляции. Согласно оценкам МВФ, рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 2,2%, а для еврозоны — 0,7%.

Эти изменения и перспективы привлекают внимание и вызывают важные обсуждения на мировой арене, подробности которых можно найти в тексте “Ъ” под названием “Медленно и нервно”.