 

Такова жизнь: Соседов объяснил обиду ушедшей со сцены Апиной

13.10.2023, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заслуженная артистка РФ Алена Апина еле сдержала эмоции. Ее выступление на сцене раскритиковали в пух и прах. После певица сравнила свои ощущения со “стоянием на лобном месте”. И отметила, что ее “поливал” “великий” Соседов.

Речь идет о музыкальном критике Сергее Соседове, который как раз и высказывал свои комментарии по поводу выступления экс-солистки “Комбинации”. Это произошло на шоу “Суперстар”, которое выходит на НТВ. По итогу обсуждений Алена Апина покинула проект. Но судя по ее дальнейшим эмоциям, скорее всего, певица затаила обиду.

В эксклюзивном интервью изданию “Страсти” Сергей Соседов ответил по поводу возможной обиды певицы. Он сказал, что судил абсолютно честно всех участников шоу. Соседов уточнил, что “любимчиков” у него нет, и что он судит так, как велит ему его душа.

Соседов предположил, что Алена Апина обиделась вовсе не на него. Он считает, что певица просто расстроилась из-за того, что так рано покинула проект. Но такова жизнь в рамках этого шоу, ничего не поделаешь: кто-то должен выбывать. Соседов объяснил обиду Апиной как эмоциональный отклик на то, что она больше не участница проекта. Он отметил, что общался вместе с артисткой после того, как она ушла со сцены шоу “Суперстар”.

Напомним, что Алена Апина участвовала в нескольких сезонах проекта “Суперстар” на НТВ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Мнение: «Цены на нефть останутся высокими», опустошение резервов США и падение акций зелёной энергетики

14.10 / Президент Франции впервые в истории страны обратится к нации на арабском языке

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Не может быть оправдания войне

14.10 / GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

14.10 / Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика