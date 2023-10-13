 

Валерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка

13.10.2023, 19:35, Разное
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В молодости Валерия позволяла себе довольно дерзкие образы. Одно время артистка даже была брюнеткой, но ангельские черты лица диктуют певице иной стиль, поэтому большую часть жизни она является блондинкой. Но недавно вокалистка нашла еще один образ, который отлично ей подошел.

Для съемок в очередном сезоне шоу “Маска” стилисты подобрали Валерии розовый парик, из-за чего имидж артистки кардинально изменился. Выбор в пользу парика, вероятно, обусловлен тем, что певица не хочет прибегать к более радикальным методам изменения внешности.

Глядя на свежие кадры с Валерией, поклонники начали гадать, в кого же превратилась народная артистка. В силу последних трендов в голову приходит лишь мысль о Барби. Одноименный фильм, вышедший в этом году, видимо, возродил моду на розовое, а российская артистка всегда идет в ногу со временем.

Ранее Валерия показала себя без макияжа, чем удивила многих. Она опубликовала кадры в популярной социальной сети. Супруга Иосифа Пригожина не выглядит на свой возраст, чем наверняка вызывает зависть у ровесниц. В чем же секрет молодости популярной певицы, ранее писали “Дни.ру”.


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