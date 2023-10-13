Чубайса вывезли из Израиля на пломбированном самолёте

Окружающие Израиль страны отказались предоставлять воздушный коридор лайнеру, на котором планировал вылететь из аэропорта Бен-Гурион Анатолий Чубайс – об этом сообщил источник газеты «Коммерсант».

Они опасались, что самолёт может совершить аварийную посадку и управленец окажется на их территории с непредсказуемыми последствиями.

После переговоров сторонам удалось достичь компромисса: бывший вице-премьер российского правительства, а ныне независимый исследователь из университета города Глазго полетел в специально подготовленном опломбированном самолёте.

Власти и правоохранители Шотландии были заранее проинформированы о предстоящем возвращении Чубайса, однако не смогли предотвратить это событие. В настоящий момент экономист уже консультирует Королевский банк Шотландии, а также предлагает свою помощь местному министерству финансов.

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