Чубайса вывезли из Израиля на пломбированном самолёте
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Окружающие Израиль страны отказались предоставлять воздушный коридор лайнеру, на котором планировал вылететь из аэропорта Бен-Гурион Анатолий Чубайс – об этом сообщил источник газеты «Коммерсант».
Они опасались, что самолёт может совершить аварийную посадку и управленец окажется на их территории с непредсказуемыми последствиями.
После переговоров сторонам удалось достичь компромисса: бывший вице-премьер российского правительства, а ныне независимый исследователь из университета города Глазго полетел в специально подготовленном опломбированном самолёте.
Власти и правоохранители Шотландии были заранее проинформированы о предстоящем возвращении Чубайса, однако не смогли предотвратить это событие. В настоящий момент экономист уже консультирует Королевский банк Шотландии, а также предлагает свою помощь местному министерству финансов.
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