Скандалы: МИД Финляндии начал расследование против русских пранков

Вован и Лексус опубликовали запись разговора с главой ведомства Элиной Валтонен, которой они позвонили от имени одного из африканских политиков

Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись разговора с главой ведомства Элиной Валтонен, которой они позвонили от имени одного из африканских политиков. Во время беседы министр высказалась о конфликте на Украине и оценила возможность размещения ядерного оружия на территории страны.

Расследование МИД Финляндии началось менее чем через сутки после публикации пранка Вована и Лексуса

Власти Финляндии инициировали расследование спустя полдня после того, как пранк с главой МИД страны оказался в открытом доступе. Вован и Лексус позвонили Валтонен от имени одного из африканских политиков.

Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь

МИД Финляндии

В министерстве подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызывал подозрений, а во время разговора глава МИД не озвучила никакой конфиденциальной информации.

Пранкер Лексус прокомментировал сообщение о расследовании МИД Финляндии

Пранкер Лексус в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, как он и его коллега отнеслись к решению министерства начать расследование.

Относимся к этому [расследованию МИД Финляндии] равнодушно. Но если что, готовы присоединиться к расследованию, если им понадобится наша помощь

Лексус, пранкер

Валтонен в разговоре с пранкерами высказалась об Украине и ядерном оружии

Валтонен, говоря с пранкерами о контрнаступлении Украины, сообщила, что оно продвигается медленно. Также министр отметила, что Хельсинки поставляет Киеву «столько оборудования и техники для оборонных и военных нужд, сколько может». При этом глава ведомства уточнила, что Финляндия не может передать Украине истребители F-18, поскольку ей нужно защищать свою границу.

Также во время разговора Валтонен заявила, что Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории. «Согласно действующему законодательству, на территории Финляндии запрещено даже хранить любое ядерное оружие. И это, вероятно, не в наших интересах, по крайней мере не в ближайшем будущем», — высказалась она.

Кто такие пранкеры Вован и Лексус

Вован и Лексус — российские пранкеры, который разыгрывают по телефону политиков, деятелей культуры и других известных личностей. У них есть авторский интернет-проект «Шоу ВиЛ», в эфире которого они показывают фрагменты пранков и обсуждают их с приглашенными гостями. Они беседовали с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, певцом Элтоном Джоном и писательницей Джоан Роулинг.

В 2022 году Вован и Лексус часто звонили западным и украинским политикам. В ходе таких разговоров пранкеры получали конфиденциальную информацию о ситуации на Украине — в частности об участии Запада в конфликте. Например, в октябре украинский политик Сергей Пашинский заявил, что США контролируют все операции Вооруженных сил Украины.

Евгения Наумова

Оригинал материала: “Лента.ру”