 

Продолжающиеся проблемы перегрева iPhone 15 Pro даже после обновления iOS 17.0.3

13.10.2023, 18:45, Разное
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После выхода обновления iOS 17.0.3 пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max продолжают сталкиваться с проблемой перегрева своих смартфонов. Об этом пишет издание ZDNet.

Согласно данным ZDNet, хотя iOS 17.0.3 действительно решает некоторые проблемы, связанные с перегревом iPhone 15 Pro, они всё равно ощущают сильный нагрев при использовании устройства в различных сценариях, включая игры, телефонные разговоры, прослушивание музыки и использование камеры, даже когда смартфон просто находится в кармане.

Издание приводит пример графического дизайнера из Испании, Габриэль Суховольски, чей iPhone 15 Pro Max нагревается до 42 градусов Цельсия всего через минуту разговора по телефону или после сделки 4-5 подряд фотографий. Она описывает это ощущение, как будто касаешься горячего тоста.

Пользователи замечают, что нагрев происходит в верхней части смартфона, справа от блока камер, где находится процессор Apple A17 Pro. Кроме перегрева, Суховольски столкнулась также с выгоранием экрана.

ZDNet предполагает, что многочисленные проблемы с iPhone 15 Pro и Pro Max могут быть связаны со снижением контроля качества на заводах Apple.


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