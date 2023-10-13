Продолжающиеся проблемы перегрева iPhone 15 Pro даже после обновления iOS 17.0.3

После выхода обновления iOS 17.0.3 пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max продолжают сталкиваться с проблемой перегрева своих смартфонов. Об этом пишет издание ZDNet.

Согласно данным ZDNet, хотя iOS 17.0.3 действительно решает некоторые проблемы, связанные с перегревом iPhone 15 Pro, они всё равно ощущают сильный нагрев при использовании устройства в различных сценариях, включая игры, телефонные разговоры, прослушивание музыки и использование камеры, даже когда смартфон просто находится в кармане.

Издание приводит пример графического дизайнера из Испании, Габриэль Суховольски, чей iPhone 15 Pro Max нагревается до 42 градусов Цельсия всего через минуту разговора по телефону или после сделки 4-5 подряд фотографий. Она описывает это ощущение, как будто касаешься горячего тоста.

Пользователи замечают, что нагрев происходит в верхней части смартфона, справа от блока камер, где находится процессор Apple A17 Pro. Кроме перегрева, Суховольски столкнулась также с выгоранием экрана.

ZDNet предполагает, что многочисленные проблемы с iPhone 15 Pro и Pro Max могут быть связаны со снижением контроля качества на заводах Apple.