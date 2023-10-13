Более половины населения Земли владеют смартфонами, но доступ к интернету не всегда гарантирован

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13.10.2023, 18:45, Разное
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В новом ежегодном отчете о состоянии мобильного интернета, Ассоциация операторов мобильной связи GSMA объявила, что в мире более 4,3 миллиарда человек обладают смартфонами, что составляет около 55% от общего числа населения Земли.

Согласно проведенному исследованию, 4,6 миллиарда человек имеют доступ к интернету, и 4 миллиарда из них подключаются к сети с помощью смартфонов. Оставшиеся 600 миллионов человек все еще используют обычные мобильные телефоны для доступа в сеть.

Однако, несмотря на впечатляющие числа, почти 3,4 миллиарда человек не имеют доступа к интернету, несмотря на то, что 92% населения Земли живет в зонах покрытия мобильной связью. Среди людей, не имеющих доступа к сети, 59% проживают в Черной Африке и 52% в Южной Азии.

Кроме того, существуют значительные различия в качестве и скорости подключения в зависимости от региона. Например, в США, Тихоокеанском регионе и Восточной Азии 69% пользователей смартфонов имеют доступ к 4G-сетям, в то время как большинство пользователей в странах Африки и на Ближнем Востоке все еще используют устаревшие сети третьего поколения.

По соседству с этой информацией, Европейский союз начал расследование в отношении определенных компаний из-за распространения дезинформации.


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