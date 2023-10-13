 

Значительное снижение дисконта на российскую нефть отражает стабильность поставок и конкуренцию

13.10.2023, 18:45, Разное
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Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу RT Arabic рассказал, что с начала 2023 года дисконт на российскую нефть снизился в три раза и теперь составляет $11-12. Это свидетельствует о стабилизации поставок и транспортно-логистических цепочек, а также о растущей конкуренции за российские нефтепродукты.

В начале года дисконт на российскую нефть достигал $35-38 за баррель, но на данный момент этот показатель снизился до $11-12. Александр Новак подчеркнул, что это следствие увеличивающейся конкуренции на рынке, что, в свою очередь, формирует рыночный спрос и снижение дисконта.

Снижение дисконта также указывает на уменьшение рисков в поставках, поскольку большой спрос и желание покупателей получить доступ к дешевой нефти и нефтепродуктам способствуют снижению этого показателя.

Новак также напомнил о решении ОПЕК+ в июне продлить ограничения на добычу нефти на 2024 год. Для РФ установлена квота на уровне 9,828 миллиона баррелей в день, а обязательное сокращение добычи было продлено до 2025 года, с целью снизить объем добычи до 9,3 миллиона баррелей в день.

С учетом продления ограничений на добычу нефти и растущих цен на нефть во второй половине сентября, Александр Новак утверждает, что госбюджет на следующие три года предполагает среднюю цену нефти марки Urals на уровне $70 за баррель.


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