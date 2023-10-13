 

“Полюбила всем сердцем”: Ида Галич воспылала чувствами к удивительному мужчине

13.10.2023, 18:25, Новости дня
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Мужчина совершил по истине подвиг для своей жизни: сегодня Иван Бекунин – один из ведущих спортсменов Саратовской области и бизнесмен, являющийся основателем целой группы фитнес-клубов,
которые посвящены кроссфиту. Несколько лет назад он получил травму, приведшую к
параличу.

Телеведущую Иду Галич восхитила сила воли мужчины: он не просто нашел в
себе ресурсы вернуться к полноценной жизни. Иван Бекунин помогает другим людям
со схожими проблемами. Регулярно блогер публикует тексты, рассказывающие о том,
что сдаваться нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах. Видя такое отношение к собственной жизни, Ида Галич воспылала чувствами к этому мужчине. “Я полюбила Ваню всем сердцем, и вы тоже не сможете устоять”, – написала телезвезда в своем аккаунте в популярной социальной сети.

Более того, Бекунин является организатором тренировок и
стоит во главе кроссфит-центра. Ключевым моментом своего спасения от
инвалидности Иван называет собственные мысли: по его словам, если не можешь
двигаться, то только и остается, что думать — главное, чтобы эти мысли были
позитивные.

Ида Галич отметила, что Иван никогда не устраивал
из своей травмы трагедию, всегда был лишь мотивирован встать на ноги. Конечно, его результат поражает не только знаменитую телеведущую, но и всех очевидцев
ситуации.


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