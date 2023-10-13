 

Мнение: О мегабаге обеспеченных женщин… Почему они одиноки?

13.10.2023, 18:05, Разное
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Ей «слегка за 30»… ой, ну, ладно, «около 40-ка»… в бо́льшую сторону — но выглядит максимум на 30 же. С хорошей фигурой, подтянутой — гусары, молчать! — фитнесом, пилатесом и йогой. С достойной работой и высокой зарплатой. С машиной-квартирой, поездками к морю и походами в театр. Со всех сторон — загляденье просто!

Но — одна. «И куда только #мужчины смотрят», — сочувственно вздыхают подруги, у половины из которых такие же проблемы. Да и сама она задаётся тем же вопросом, отвечая сама себе, что мужики нынче «не тянут».

А в самом деле, куда они смотрят и почему выбирают, кого попроще?

В чём проблема?

Начинаем очередное пятничное #пробаб.

Многие верят, что мужчины теряются, когда #женщина красива, умна и обеспечена. Мол, им «нечего» ей предложить. Хотя ей вроде бы «ничего не нужно» и даже в ресторане может сама за себя заплатить. Правда, если такое случится, #мужчина однозначно упадёт в её глазах и второго шанса у него не будет. Хотя и с первым-то всё не так просто.

Потому что #женщины, даже самые продвинутые, самостоятельные и независимые сознательно и подсознательно воспитаны на «патриархальной» модели отношений. В рамках которой мужчина «должен». Ухаживать, добиваться, заботиться, беречь, холить, нежить и лелеять. Быть мужчиной, то есть. Заботиться и опекать. Не обязательно материально, хотя кто же откажется, а морально и физически.

Проблема в том, что чем больше со стороны одного заботы и опеки в адрес второго, тем больше у него в отношениях прав. Но именно этого умные-красивые-обеспеченные женщины понимать и принимать не хотят. Они совсем искренне полагают, что если уж смогли купить машину в кредит и студию в ипотеку, мужчина «должен» им намного больше. А они ему — ничего. Ни обед приготовить, ни постель постелить. «Женщина должна быть счастливой, а больше она никому ничего не должна», — это не статус ВКонтакте, это кредо тех самых обеспеченных-красивых. Их планка притязаний поднята на высоту Эвереста.

И едва конфетно-букетный период в отношениях заканчивается, этот баг вылезает наружу. С каждым днём — всё сильнее. Даже если нет ссор, женщина всё равно чувствует себя неудовлетворённой: по её мнению мужчина «недостаточно вкладывается». Ведь у неё — квартира-машина и раз в год вояж в Турцию, а он не может свозить её даже на Лазурный берег! А сам при этом чего-то требует или хотя бы просит. Борща, например. Ну и зачем он такой нужен?

Собственно, всё это написано у женщины на лице ещё когда она первый раз смотрит на мужчину — оценивающе. Нет, не о совместных детях она думает в этот момент, а о том, сможет ли он обеспечить её потребности, которые намного выше базовых в пирамиде Маслоу.

Это всё считывается моментально. И мужчина понимает сразу: геморроя будет много, кайфа мало, а толку не будет вовсе.

Ну и зачем ему это?

В общем, не пора ли дамам планку притязаний не то, чтобы снизить, но привести в адекват?

И, может, имеет смысл научиться готовить борщ, не считая это подвигом со своей стороны?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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