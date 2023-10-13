Скандалы: В Петербурге яхта с Ди Каприо села на мель, пришлось вмешаться прокурору

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту посадки на мель плавучего судна «Гэтсби»

По данным надзорного ведомства, инцидент с яхтой, украшенной портретом голливудского актера Леонардо Ди Каприо в образе из культового фильма «Великий Гэтсби», произошел 11 октября в районе Яхтенного моста Санкт-Петербурга.

В этот момент яхту перемещали на стоянку.

«Причина — неисправность двигателя и погодные условия», — пояснили в прокуратуре.

В момент аварии на борту находились судоводитель и моторист. Никто из них не пострадал, обоих благополучно доставили на берег, разлива топлива не произошло.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры», — пояснили в ведомстве.

Фильм «Великий Гэтсби» с Ди Каприо в главной роли, снятый в 2013 году по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, был удостоен двух премий «Оскар» за лучшие декорации и костюмы. Съемки в этой картине стали одной из самых заметных ролей Ди Каприо.

Ранее стало известно, что незадолго до или сразу после начала военной операции РФ на Украине многие российские владельцы роскошных яхт, базировавшихся в зарубежных портах, начали экстренно переоформлять активы и переправлять имущество в Россию, опасаясь санкционных конфискаций.

К примеру, 142-метровая яхта Nord российского миллиардера Мордашова (совладелец «Северстали») сменила флаг с Каймановых островов на Россию. До этого яхта ходила под флагом Каймановых островов, что объяснимо с точки зрения налоговых соображений. Мордашов получил Nord в 2021 году. Стоимость суперъяхты — 300 млн долларов.

А у российского миллиардера Романа Абрамовича помимо официально зарегистрированных шести яхт репортеры обнаружили множество ранее неизвестных судов, которые он успел переоформить за несколько дней до начала СВО и введения западных санкций.

Однако успели завершить необходимые юридические процедуры далеко не все: власти «недружественных» России стран по всему миру начали конфисковывать у российских миллиардеров особняки, вертолеты, яхты и другие активы.

Яхта Amadea, предположительно принадлежащая предпринимателю Сулейману Керимову, оказалась на Фиджи. Однако этот шаг судовладельцу не помог: в июне власти США добились в суде Фиджи конфискации этого судна. Его перевезли в Сан-Диего.

В январе этого года власти США возбудили уголовное дело против российского бизнесмена Владислава Осипова и британского предпринимателя Ричарда Мастерса. Их обвинили в попытке вывести из-под санкций яхту миллиардера Виктора Вексельберга.

В сентябре этого года выяснилось, что содержание изъятой у российского миллиардера Андрея Гурьева суперяхты Alfa Nero оказалось не под силу налогоплательщикам государства Антигуа и Барбуда: только на обслуживание и борьбу с плесенью на судне властям приходится платить по 28000 долларов в неделю. Власти островного государства решили избавиться от непосильного бремени по содержанию суперяхты Гурьева, но сделать это им помешали юридические проволочки.

Анна Скудаева

Оригинал материала: “Новые Известия”