 

Россия выделит 1,4 трлн руб. на кредиты другим странам в ближайшие три года

13.10.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно проекту закона о бюджете на 2024–2026 годы, РФ намерена предоставить кредиты другим странам на общую сумму 1,4 трлн руб. ($15,6 млрд). В 2024 году расходы на кредиты составят 468,5 млрд руб., в 2025 году – 473,7 млрд руб., а в 2026 году – до 479,9 млрд руб. Это означает, что в среднем будет выделено около $5,2 млрд в год.

Согласно бюджету, РФ ожидает возврат кредитов на сумму 99,3 млрд руб. ($1,1 млрд) за три года. Этот прогноз ниже, чем в предыдущей версии бюджета, где планировалось получить 173,2 млрд руб. в 2024 году (по сравнению с 101,1 млрд руб. в новом проекте).

Согласно данным Всемирного банка на 2019 год, РФ занимала пятое место среди крупнейших кредиторов для развивающихся стран. Среди ее крупнейших должников на тот момент были Белоруссия ($8,1 млрд), а также страны, задолжавшие более $1 млрд, такие как Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Дополнительные подробности о финансовом плане на ближайшие три года можно найти в материале «Бюджет призван в Госдуму».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Мнение: «Цены на нефть останутся высокими», опустошение резервов США и падение акций зелёной энергетики

14.10 / Президент Франции впервые в истории страны обратится к нации на арабском языке

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Не может быть оправдания войне

14.10 / GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

14.10 / Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика