Россия выделит 1,4 трлн руб. на кредиты другим странам в ближайшие три года

Согласно проекту закона о бюджете на 2024–2026 годы, РФ намерена предоставить кредиты другим странам на общую сумму 1,4 трлн руб. ($15,6 млрд). В 2024 году расходы на кредиты составят 468,5 млрд руб., в 2025 году – 473,7 млрд руб., а в 2026 году – до 479,9 млрд руб. Это означает, что в среднем будет выделено около $5,2 млрд в год.

Согласно бюджету, РФ ожидает возврат кредитов на сумму 99,3 млрд руб. ($1,1 млрд) за три года. Этот прогноз ниже, чем в предыдущей версии бюджета, где планировалось получить 173,2 млрд руб. в 2024 году (по сравнению с 101,1 млрд руб. в новом проекте).

Согласно данным Всемирного банка на 2019 год, РФ занимала пятое место среди крупнейших кредиторов для развивающихся стран. Среди ее крупнейших должников на тот момент были Белоруссия ($8,1 млрд), а также страны, задолжавшие более $1 млрд, такие как Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Дополнительные подробности о финансовом плане на ближайшие три года можно найти в материале «Бюджет призван в Госдуму».