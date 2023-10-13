 

Правительство России восстанавливает экспорт дизельного топлива

13.10.2023, 17:15, Разное
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Вице-премьер РФ Александр Новак, дав интервью на канале “Россия 1”, раскрыл информацию о планах правительства по восстановлению топливного демпфера. Эти меры затронут значительную часть объема поставок дизельного топлива на зарубежные рынки, составляя около двух третей.

Новак объявил о решении возобновить экспорт дизельного топлива, основываясь на том факте, что РФ производит больше нефтепродуктов, чем может потребить внутренний рынок. Он подчеркнул, что правительство стремится избежать переизбытка топлива на внутреннем рынке, и в случае необходимости готово либерализовать ограничения на экспорт. Важно отметить, что уже введенные меры, действующие с 6 октября, гарантируют обеспечение необходимого объема поставок для внутреннего рынка, как было подчеркнуто в заявлении Новака, ссылаясь на ТАСС.

С начала сентября правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива с целью стабилизации внутреннего рынка. Александр Новак подчеркнул, что данные меры успешно помогли насытить внутренний рынок. Дополнительные новые меры, включая восстановление топливного демпфера и снятие ограничений на экспорт, были одобрены правительством 6 октября.


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