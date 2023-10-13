 

Правительство России принимает меры по изменению порядка контроля требований маркировки табачной и слабоалкогольной продукции

13.10.2023, 17:05, Разное
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Правительство РФ принимает меры по изменению порядка контроля требований маркировки табачной и слабоалкогольной продукции. Эти изменения вносятся в постановление о моратории на проверки бизнеса. Суть этих изменений заключается в предоставлении Роспотребнадзору и региональным органам контроля возможности наблюдать за соблюдением требований по маркировке. Надзорные органы теперь имеют право выдавать предписания о устранении нарушений, выявленных в ходе контрольных закупок, и налагать штрафы на предприятия, не исполняющие эти предписания. Если новая норма приживется, она может быть распространена на все маркированные товары.

Согласно информации “Коммерсанта”, правительство одобрило инициативу по снятию части ограничений на контрольные мероприятия в сфере табачной продукции и слабоалкогольных напитков. Теперь сотрудники надзорных органов получают право выявлять нарушения, такие как продажа товаров без маркировки, и применять контрольные закупки для фиксации этих нарушений. Они также могут выдавать предписания по устранению нарушений и налагать штрафы в случае их невыполнения. Такие меры были предприняты для обхода моратория на проверки компаний, введенного в марте 2022 года до 2030 года. Эти изменения были внесены в постановление о моратории на проверки по поручению главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, который руководит реформой контроля и надзора. Однако инициаторами усиления контроля являются Минпромторг, ответственный за маркировку, и Роспотребнадзор, контролирующий розничную торговлю.

“При обнаружении нарушений в требованиях по маркировке товаров, таких как отсутствие маркировки, надзорный орган имеет право провести контрольную закупку и выдать предписание. То же самое будет применимо, если торговая точка не зарегистрирована в системе маркировки. Если правила размещения товаров нарушаются, например, витрина с вейпами не закрыта, то объект торговли получит предписание, а при повторных нарушениях – штраф”, – пишет аппарат Белого дома, описывая работу новой нормы.


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