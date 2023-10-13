 

Минюст запретил СМИ называть ФИО иностранных агентов

13.10.2023, 17:33, Разное
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С 14 октября вступают в силу поправки к закону от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Теперь лицензированным СМИ, журналистам и блогерам запрещено называть ФИО иностранного агента, при ссылке на него или маркировке его материалов. Необходимо использовать только порядковый номер из реестра иностранных агентов Минюста.

В министерстве сообщили, что эта норма снизит цитируемость иноагентов и ограничит их тлетворное влияние в сети.

– Иноагенты становятся медийными личностями, их узнают, берут у них интервью, размещают их произведения в магазинах… Для предотвращения роста их популярности мы изменили правила их упоминания. Теперь можно использовать только порядковые номера из реестра Минюста, например – иностранный агент №1, иностранный агент №2 и так далее, – сообщили в ведомстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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