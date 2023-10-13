 

Заботьтесь о своих суставах: факторы, угрожающие вашему здоровью

13.10.2023, 16:25, Разное
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Состояние ваших суставов и их будущее могут подвергаться опасности из-за нескольких факторов, как подчеркнул кардиолог Герман Гандельман. Проблемы с суставами сопровождаются симптомами, которые не только лишают человека возможности нормально двигаться, но и могут вызывать болевые ощущения. В некоторых случаях даже приходится обращаться к операциям и протезированию.

Гандельман подчеркнул важность заботы о суставах с молодых лет. Одним из распространенных факторов, влияющих на их состояние, является лишний вес. Чем больше лишнего веса, тем больше нагрузка на суставы при движении. Даже каждые 5 килограммов лишнего веса могут увеличить нагрузку на сустав до 30 килограммов. У женщин с избыточным весом вероятность поражения суставов выше в 4 раза, а у мужчин – в 5 раз.

Кроме того, ношение каблуков также может повлечь за собой разрушение суставов. Это происходит из-за смещения точки опоры стопы, что приводит к неблагоприятным изменениям в осанке и увеличению нагрузки на позвоночник. В результате, может развиться плоскостопие с смещением большого пальца и выпиранием косточки.

Кроме факторов, уже упомянутых, к разрушению тканей суставов могут привести половые инфекции, которые человек приобретает в течение жизни. В результате таких инфекций организм может подвергаться воспалению, которое затрагивает как костные структуры, так и хрящи и оболочки суставов. Такие инфекции часто становятся хроническими состояниями.


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