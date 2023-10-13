Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров

Популярный певец после выхода клипа “Памяти Карузо” получил широкую известность. Он покорил зрителя своим неповторимым голосом. Николай Басков радует поклонников не только своим творчеством, но и частым появлением на экранах.

Талантливый артист является ведущим знаменитой передачи “Ну-ка, все вместе” на федеральном канале “Россия 1”. Не только поклонники, но и коллеги по цеху не представляют программу без Николая Баскова. Он дополняет ее, делает ее более яркой и часто разряжает обстановку между судьями.

В начале сентября стартовал новый сезон “Ну-ка, все вместе”. Программа представляет собой самое популярное в мире вокальное шоу, в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. А в последнем выпуске Николай Басков объявил имена лидеров.

Дело в том, что в шестом выпуске воссоединилась знаменитая группа “Чай вдвоем”. Неповторимый дуэт Дениса Клявера и Станислава Костюшкина порадовал жюри и зрителей. Они исполнили песню “Ласковая моя”. После воодушевляющего выступления Николай Басков вышел на сцену, чтобы поблагодарить исполнителей.

“Вот они титаны, титаны шоу-бизнеса”, – обратился к участникам дуэта популярный певец.

Ранее “Дни.ру” писали, что Николай Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех.