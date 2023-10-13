 

Экс-премьер-министр Франции – израильско-палестинский конфликт стал новой линией разлома между Западом и остальным миром

13.10.2023, 15:59, Новости дня
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Израильско-палестинский конфликт стал ещё одной «линией разлома» в современном мире вдобавок к украинскому, заявил в интервью France Inter бывший премьер-министр Франции Доминик Де Вильпен. При этом Запад, поддерживая Израиль не должен давать ему право на неизбирательную месть палестинцам, подчеркнул политик.


AP

Часть ответственности за обострение палестино-израильского конфликта лежит на международном сообществе, которое вследствие своей «амнезии» решило, что палестинский вопрос может быть решён путём заключения экономического, стратегического и дипломатического соглашения в качестве замены насилию, заявил в интервью France Inter экс-премьер-министр Франции Доминик Де Вильпен.

По его словам, противостояние Израиля и Палестины стало ещё одной «линией разлома» в современном мире наряду с украинским конфликтом. Как подчёркивает политик, позиция Запада не поддерживается большинством стран, а остальная часть мира видит ситуацию по-другому.

Де Вильпен также напомнил, что право Израиля на самооборону — «это не право на неизбирательную месть» палестинцам. На его взгляд, не существует коллективной ответственности для народа за преступления, совершённые немногими. «Необходимо избежать того, чтобы неизбирательные ответные меры привели к ещё большей вспышке насилия не только в регионе, но и по всему миру», — настаивает политик. Борьба с ХАМАС, по его мнению, «не то же самое, что запереть два миллиона палестинцев в секторе Газа без возможности выбраться».

Он сравнивает происходящее сегодня на Ближнем Востоке с терактом 11 сентября в США, не только с точки зрения масштабов трагедии и потрясения, но и с точки зрения допущенных ошибок. После этих терактов «американцы уступили желанию отомстить» и поверили, что они могут создать новый Ближний Восток, принести демократию с помощью насилия и силы, напоминает Де Вильпен.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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