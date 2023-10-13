Мнение: Подполковник ФСБ и криптобиржа WEX
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Вышел свежий номер Той самой «Новой газеты».
Скачать и распечатать выпуск можно по ссылке 👉 https://bit.ly/tsng_027
На страницах 16-19 – мое расследование.
А это видеоверсия публикации:
Вот один из вопросов, на который у меня пока нет ответа.
В августе 2018 года основатель криптобиржи WEX Алексей Билюченко побывал в приемной ФСБ, где провел около пяти часов с офицерами 2-го «банковского» отдела управления К ФСБ.
К слову, «банковский» отдел управления «К» ФСБ в то время возглавлял подполковник Кирилл Черкалин.
Билюченко побывал в приемной ФСБ в августе 2018 года. Через восемь месяцев, в апреле 2019 года Черкалина арестовали. Во время обысков в связанных с ним квартирах обнаружили залежи денег – в рублевом эквиваленте около 12 миллиардов рублей.
Могли ли эти залежи денег быть деньгами, выведенными с криптобиожи WEX? Повторюсь, у меня пока нет ответа на этот вопрос.
PS Кроме страницы в ЖЖ, есть у меня каналы на YouTube и в Rutube. Завел и Telegram-канал. Заглядывайте и подписывайтесь.
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Источник: Ирек Муртазин
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