Скандалы: Как изъять триллион

В Госдуме придумали, как пополнить бюджет за счёт миллионеров и не только

Разговоры о целесообразности возврата к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц ведутся в России с начала этого века. В 2021 году был сделан первый шаг в этом направлении. Граждан с годовым доходом свыше 5 млн рублей обязали платить налог по 15-процентной ставке. Сегодня депутаты пошли дальше и предложили разделить работающее население на шесть групп. Самых бедных могут освободить от налога, самым богатым грозит ставка 35 процентов. Каковы перспективы этой инициативы?

Законодательное предложение поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР). Впрочем, как заявили «Октагону» в самом комитете, это личная инициатива депутата, ведомство не имеет к ней отношения. Законопроект подразумевает изменение статьи 224 Налогового кодекса в части введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.

Согласно тексту документа, ставка НДФЛ будет варьироваться в зависимости от размера дохода граждан за календарный год. Если налоговая база составляет 360 тыс. рублей и менее, ставка будет обнулена (сегодня она составляет 13 процентов). Получившие за год более 360 тыс., но менее 5 млн будут платить налог по прежней ставке – 13 процентов. От 5 млн до 10 млн рублей – 15 процентов и 603,2 тыс. рублей. От 10 млн до 50 млн – 25 процентов и 1,35 млн рублей. От 50 до 100 млн – 30 процентов и 11,35 млн рублей.

И, наконец, получающие свыше 100 млн должны будут заплатить в бюджет 35 процентов от полученного дохода и 26,35 млн рублей.

В пояснительной записке отмечается, что одним из главных мотивов инициативы является стремление преодолеть материальное неравенство граждан. «Дискуссии [о возврате к прогрессивной шкале] особенно обострились в последнее время в связи с усилением запроса общества на социальную справедливость», – пишут авторы законопроекта. Там же в качестве причин приводятся «нынешнее состояние экономики страны» (какое именно, не уточняется), огромный разрыв в доходах россиян, рост инфляции и падение доходов граждан.

В тексте пояснительной записки отсутствуют данные, из которых можно было бы узнать, какова численность каждой из выделенных категорий граждан. На соответствующий запрос «Октагона» Ярослав Нилов не ответил. По сведениям Росстата, среднедушевые денежные доходы населения по итогам второго квартала 2023 года составляли 47,8 тыс. рублей в месяц. В эту сумму включены и зарплаты, и пенсии, и социальные выплаты.

В прошлом году, по информации того же ведомства, более 37 процентов россиян имели месячный доход ниже 27 тыс. рублей. Почти 27 процентов – от 27 до 47 тыс. Доход свыше 100 тыс. рублей наблюдался лишь у 7,5 процента населения. Более 400 тыс. получали 0,4 процента работающих граждан, то есть всего около 300 тысяч человек. Именно за счёт последней категории планировалось увеличить доходы бюджета. И, как показывает официальная статистика, это удалось.

В 2022 году консолидированный бюджет РФ получил 4,9 трлн рублей за счёт подоходного налога.

При этом поступления от НДФЛ, уплаченного состоятельными россиянами, составили 1,013 трлн рублей.

В федеральный бюджет, согласно правилам, поступают 2 процента от налога из 15 процентов, остальная часть суммы распределяется между региональными бюджетами. Минфин ожидает, что по итогам этого года федеральный бюджет получит за счёт повышенного НДФЛ 144,7 млрд рублей, в следующем – 156,5 млрд. Какую сумму планируется выручить дополнительно в случае принятия законопроекта, не сообщается, однако, судя по некоторым оценкам, в консолидированный бюджет поступят 600–700 млрд рублей.

Исследователи, специализирующиеся на проблематике уровня жизни в России, в целом приветствуют уход от плоской шкалы налогообложения, но с рядом оговорок. Главный научный сотрудник Института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Бобков подчёркивает, что, если ставить во главу угла принцип справедливости, подоходный налог следовало бы взимать не с конкретного человека, а с домохозяйства:

– На наш взгляд, прогрессивную шкалу подоходного налога необходимо устанавливать не на работника, то есть не по месту занятости, а на домохозяйства, в которых формируются конечные душевые денежные доходы, то есть по месту жительства. В качестве критериальных стандартов этой шкалы мы предлагаем уже обоснованные нами границы социальных слоёв населения по уровню жизни.

Учёные предлагают выделить шесть категорий налогоплательщиков.

К наименее обеспеченным (бедным) они относят тех, кто получает доход, не превышающий размер регионального прожиточного минимума, к низкообеспеченным причисляют лиц, получающих сумму, равную двум прожиточным минимумам. В категорию обеспеченных ниже среднего уровня включают тех, кто имеет доход в размере трёх прожиточных минимумов. Доход среднеобеспеченных налогоплательщиков составляет восемь, состоятельных – 11 и высокообеспеченных – более 11 прожиточных минимумов.

– Для самого нижнего по душевым доходам слоя населения, безусловно, надо устанавливать нулевую ставку подоходного налога и повышать её при переходе к критериальным границам более высоких социальных слоёв. Наряду с этим в качестве элемента формирования прогрессии налогообложения можно учесть экономию на потреблении в домохозяйствах. Такая шкала нами тоже разработана. Естественно, необходимо провести конкретные расчёты и экспериментальную апробацию этого подхода, – рассказывает «Октагону» Вячеслав Бобков.

Налоговый адвокат юридической фирмы OrlovaErmolenko Надежда Орлова полагает, что возврат к прогрессивной шкале в нынешних реалиях вполне вероятен. По её словам, новации в нормотворчестве, призванные пополнить бюджет, в последнее время стали внедряться всё чаще: это и налог на сверхприбыль , и взимание платежей с иностранных компаний, уходящих с российского рынка, и внесённая в Налоговый кодекс специальными законами норма, позволяющая взимать налоги разового характера.

В то же время, замечает собеседница издания, представленный законопроект не затронет большую часть работающего населения:

– В большей степени законопроект касается инвесторов, получающих доход от торговли ценными бумагами, предпринимателей, владельцев бизнеса, а также высокооплачиваемых специалистов. В базу будут включаться любые доходы: заработная плата, дивиденды по акциям и долям в ООО, проценты по займам, доходы от сделок на рынке ценных бумаг и так далее. Причём это будет касаться как доходов из российских источников, так и зарубежных – от бизнеса за рубежом или вкладов в зарубежных банках.

Однако в зоне риска могут оказаться и граждане, не имеющие столь крупного постоянного дохода.

Под действие закона могут подпасть те, кто получил в конкретный налоговый период средства от нерегулярных операций, например от продажи имущества, которые в совокупности с доходом от трудовой деятельности могут привести к выходу за лимит минимальной ставки.

– Такого рода операции также будут формировать налоговую базу, к которой применяются повышенные ставки, если эти доходы не попадают под какие-то специальные льготы, как, например, по сроку давности владения имуществом, – предупреждает налоговый эксперт.

Существует и иной, лежащий на поверхности риск – уход доходов в «серую» зону. Надежда Орлова напоминает, что переход от прогрессивной шкалы к плоской, произошедший в начале 2000-х, был продиктован желанием властей обелить зарплаты.

– Зарплата в конвертах была обычной практикой, а бизнес широко применял схемы обналичивания дохода. На тот момент налоговой администрацией был принят курс на обеление доходов, и ставка 13 процентов была рассчитана, видимо, как психологически комфортная – чтобы налогоплательщики были готовы её платить, сопоставляя с трудностями и стоимостью обслуживания схем уклонения об налогообложения и, конечно, с применяемой ответственностью, ради личной безопасности. С другой стороны, это та ставка, которая не должна была привести к потерям бюджета, – объясняет она.

Такая мера, по словам налогового адвоката, дала хороший эффект.

Однако в дальнейшем стало ясно, что и 13-процентная ставка не обеспечивала достаточный уровень готовности граждан к исполнению своих обязательств по уплате налога.

В частности, по этой причине с 2019 года Федеральная налоговая служба запустила в качестве эксперимента введение налога на профессиональный доход, поскольку часть налогоплательщиков – самозанятые граждане – оставалась не охваченной налоговым контролем и не платила налог. Предложенная ставка налога для самозанятых – 4 или 6 процентов.

– В такой ситуации несложно прогнозировать, что повышение ставки налога до 35 процентов приведёт к более активным усилиям бизнеса по поиску вариантов налоговой оптимизации. Поскольку нововведение касается в большей степени предпринимателей и инвесторов, то ими может использоваться достаточно широкий инструментарий для налогового структурирования бизнеса, в том числе перевод в другие юрисдикции с пониженным налогообложением, – считает Орлова.

Таким образом, продолжает налоговый адвокат, введение прогрессивной шкалы в моменте может дать дополнительный прилив средств в бюджет, однако сделает Российскую Федерацию менее привлекательной налоговой юрисдикцией и в перспективе приведёт к оттоку капитала и, соответственно, доходов. Мера вызовет сокращение налоговой базы и тем самым лишит бюджет даже текущих доходов от налога, взимаемого по ставке 15 процентов.

По данным специалистов бизнес-школы «Сколково», только лишь в Москве и Подмосковье насчитывается более 100 тысяч долларовых миллионеров. Получается, что основным выгодоприобретателем от инициативы в случае её реализации станет Московский регион. А бюджеты субъектов, в которых сосредоточено население с низким уровнем доходов, не получат ничего, поскольку ставка для этой категории граждан будет обнулена. На это обстоятельство, в частности, обращает внимание генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский.

«Обнулите ставку, и тысячи муниципалитетов по стране останутся даже без тех мизерных источников дохода, которые у них есть», – сообщает он в своём телеграм-канале. Также он добавляет, что, учитывая географию распределения трудовых ресурсов, главными выгодоприобретателями от введения прогрессивной шкалы окажутся Москва, Санкт-Петербург и ещё несколько городов-миллионеров.

«Представьте себе политический коллапс, когда деньги большинства муниципалитетов перекочуют в Москву», – пишет Еловский.

Тем не менее, как утверждает Вячеслав Бобков, при разумном воплощении и тщательном просчитывании прогрессивная шкала могла бы помочь пополнить и местные бюджеты. С уже упомянутой оговоркой: налог должен взиматься с домохозяйств.

– Формирование прогрессивной шкалы подоходного налога с домохозяйств позволит наполнить бюджеты субъектов федерации, поскольку он будет взиматься по месту жительства, и решить многие ныне не решённые вопросы развития социальной инфраструктуры в местах проживания людей, – убеждён экономист.

Фото: Скандалы.ру

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”