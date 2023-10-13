Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете нигилизма

Госдума приняла в третьем чтении закон «О нигилизме и тлетворном влиянии». Согласно документу, в стране вводится фактический запрет на отрицание общепринятых ценностей, норм нравственности и фундаментальных понятий, а также на пропаганду тлетворных тезисов.

«Сегодня наша страна ведёт успешную борьбу с внешним врагом. Неприятель понимает, что победить нас снаружи невозможно, а только разложить изнутри, и это ему прекрасно удаётся, – сказала депутат Ирина Яровая. – Поэтому мы просто вынуждены объявить борьбу с нигилизмом на всероссийском уровне».

Для борьбы с пагубным явлением создадут антинигилистические патрули, в их состав войдут государственные служащие, представители традиционных религиозных конфессий, правоохранительных органов и общественные деятели. Участники бригад будут наделены правом задать любому россиянину несколько интересующих их вопросов и определить его уровень гражданского самосознания. Далее могут быть составлены протоколы о совершении административного правонарушения. В первый год действия закона наказывать несознательных граждан планируют общественными работами.

Уличённые в нигилизме граждане получат низкие баллы в социальном рейтинге, разрабатываемом РГСУ. У них могут быть проблемы с трудоустройством, в особенности при приёме на госслужбу, получением займов или оформлением льгот. Если в нигилизме уличат несовершеннолетних, их родителей или опекунов могут лишить родительских прав.

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