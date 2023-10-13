Врач рассказывает о ранних признаках деменции, когда дело касается еды и питья

Деменция – это серьезное заболевание, которое влияет на множество аспектов человеческой жизни. Разновидность и выраженность симптомов могут различаться в зависимости от зоны поражения мозга и типа деменции. Понимание ранних и поздних признаков этого заболевания имеет важное значение для своевременной диагностики и лечения.

Один из ранних признаков деменции может проявляться в попытке потребления несъедобных предметов или испорченной пищи. Это может стать сигналом близких к поиску помощи у врача. Кроме того, изменения в поведении и речи также могут указывать на начальные стадии деменции. Например, длинные бессвязные предложения и потеря слов или затруднения с произнесением определенных слов могут быть признаками.

Другие распространенные ранние симптомы включают забывчивость, затруднения в выполнении обыденных задач и путаницу во времени и месте. Люди с деменцией могут забыть, где они разместили определенные предметы, как использовать оборудование или как справляться с простыми задачами. Пространственные навыки также могут стать затруднением, особенно при вождении и парковке. Люди с деменцией могут легко заблудиться и забыть дорогу домой. Падения также могут быть более частыми.

На более поздних стадиях деменции чувства беспокойства, растерянности и возбуждения могут усиливаться, особенно когда солнечный свет исчезает. Если вы или ваши близкие регулярно испытываете эти симптомы, важно проконсультироваться с врачом. Первый шаг при подозрении на деменцию – посоветоваться с терапевтом.