Врач Юлия Катхурия: Как он влияет на здоровье и половую функцию у мужчин и женщин

Тестостерон – главный половой гормон у мужчин. Недостаток этого гормона может отразиться на их либидо, эрекции и способности получать удовольствие от сексуальных отношений. Однако проблемы в половой сфере – лишь часть того, что может случиться при дефиците тестостерона.

Врач Юлия Катхурия поделилась с «Газетой.ru» информацией о неспецифических симптомах. У мужчин с недостатком тестостерона могут возникнуть нарушения сна, апатия, вялость, ухудшение физической выносливости и недостаток энергии. Также они могут потерять интерес к жизни и работе. Повышенное потребление пищи приводит к быстрому набору веса и уровню сахара в крови.

Юлия Катхурия также уточнила, что тестостерон присутствует в женском организме и его дефицит у женщин может вызвать снижение либидо и уровня энергии, необходимой для повседневных задач. Эта проблема часто связана с менопаузой.

Ранее на портале MedikForum.ru уже сообщалось, что суставные заболевания могут быть следствием половых инфекций.