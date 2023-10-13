Больше всего немцы боятся резкого роста цен и налогов

По данным долгосрочного исследования «Страхи немцев», больше всего жители Германии боятся резкого роста стоимости жизни, пишет журнал Der Spiegel. Второе и третье место среди страхов также занимают опасения, связанные с подорожанием жизни: 60% немцев боятся, что не смогут платить за жильё, и почти столько же опасаются, что государство будет постоянно повышать налоги.



AР

Как показал недавний опрос, среди страхов, преследующих жителей Германии, самым настойчивым оказался страх перед резким ростом стоимости жизни, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Почти две трети опрошенных (65%) заявили, что боятся роста цен, — таков результат долгосрочного исследования «Страхи немцев», опубликованного в четверг.

На втором и третьем местах также оказались опасения, связанные с подорожанием жизни: шесть из десяти немцев (60%) боятся, что для них станет недоступной оплата жилья. Почти столько же (57%) опасаются, что государство будет постоянно повышать налоги или сокращать пособия.

Опрос «Страхи немцев» регулярно проводится компанией «R+V-Страхование» уже более 30 лет и считается своего рода «сейсмографом чувствительности» к политике, экономике, семье и здоровью, поясняет издание. В этом году в период с июня по август исследователи общественного мнения опросили около 2400 человек в возрасте от 14 лет и старше. Участникам было предложено оценить заданные темы по шкале от одного (совсем не боятся) до семи (очень сильно боятся). На основании этого в итоге был составлен рейтинг.

По замечанию Der Spiegel, страх перед ростом стоимости жизни регулярно занимает первое место в списке самых серьёзных опасений немцев, и прошлый год не стал исключением. В Германии была зафиксирована самая высокая инфляция за всё время существования Федеративной Республики. Как следствие, жизнь стремительно дорожает.

В этом году рост цен также даёт о себе знать, причём не в последнюю очередь на кассе супермаркета. «Люди чувствуют угрозу своему существованию, видят, что их уровень жизни находится под угрозой. Это усиливает страх падения», — поясняет политолог Изабель Боруцки, сопровождавшая исследование в качестве консультанта.

По данным исследования, по сравнению с 2022 годом особенно резко возросли два страха: опасение, что немцы и немецкие власти могут быть перегружены беженцами (рост составил 11 процентных пунктов), и опасение, что сосуществование в Германии может пострадать от дальнейшего притока мигрантов (рост составил 10%). Эти страхи занимают четвёртое и двенадцатое места в рейтинге.

«Всё неизвестное вызывает у нас страх, — отмечает психолог Андре Ильцин. — Поэтому некоторые люди боятся того, что ещё даже не произошло». Столкновение с неизвестным, по его мнению, поможет уменьшить страхи.

Обеспокоенность в связи с миграционным вопросом впервые сильнее проявилась в Западной Германии, чем в Восточной. В то время как около 56% опрошенных западных немцев заявили, что их беспокоит переполненность беженцами, на востоке этот показатель составил 54%. При этом на западе страны опасения возросли на 13% по сравнению с предыдущим годом, а на востоке остались неизменными, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

—