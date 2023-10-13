Мнение: Про дефицит инженеров в России

Деньги на разработку новых процессоров выделили, но инженеров-физиков в России катастрофически не хватает. Лично я этому не удивлён. Цитирую (ссылка):

…Ожидается, что 2024 году будет получена первая [российская] фотолитографическая установка для производства полупроводников по нормам 350 нм, рассказал господин Мантуров. При этом на некоторых этапах производства будут использоваться приборы из КНР и Беларуси.

Мировым лидером на рынке оборудования для производства микроэлектроники является нидерландская ASML, чья доля, по разным оценкам, составляет от 80 % до 90 %. Оставшийся рынок поделён между японскими Nikon и Canon. В 2022 году, согласно отчётности, ASML направила на исследования и разработку €3,25 млрд (343,48 млрд руб. по официальному курсу на 11 октября). Но финансовые и неизбежные бюрократические затруднения — не самые большие препятствия для реализации российского проекта. Крупнейшей проблемой является кадровая, говорят собеседники «Коммерсанта»: в стране катастрофически сложно найти профильного специалиста с достаточными знаниями в области практической физики для создания машин по производству чипов. Как показала практика, «их в России оказалось буквально четыре-пять человек. Всем или под 80, или за 80 лет»…

И действительно. Чтобы в России появились крутые специалисты по процессорам, в стране должна сначала развиться огромная экосистема предприятий, которые что-то электронное производят. Эти предприятия создадут массу высокооплачиваемых вакансий для инженеров, и лучших из них можно будет привлечь к разработке передовых процессоров.

Но, к сожалению, производить электронику в России сложно, сразу по нескольким причинам.

Во-первых, каждый электронный прибор — это сотни компонентов, от линз до картонных коробок. Многие из компонентов в России не производятся, хотя, казалось бы, стальной держатель, пластиковый разъём или батарейка — отнюдь не космические технологии, их можно делать на коленке, в гараже. Однако бизнесмены предпочитают открывать вместо этого торговые центры и барбершопы, так как производство — это риск получить удар в спину от государства, а также риск остаться с закупленной для производства линией, но без заказов.

Повторюсь, произвести что-то простое — не проблема. Четверть владельцев цветочных магазинов способна завтра снять цех, закупить туда станки и нанять квалифицированных рабочих с инженерами на вполне рыночные зарплаты. Однако цветы-то у них с гарантией купят. Купят ли у них линзы, пластиковые корпуса или магнитные держатели — большой вопрос. Китайские аналоги будут примерно по той же цене или дешевле, а пошлины на комплектующие обычно нулевые. При этом даже если делать продукт с хорошим соотношением цена-качество, это ещё не гарантия сбыта. Розничные сети и оптовики ставят иногда несуразно большую накрутку, а связаться с покупателем напрямую — проблема, так как ИП Хрюкин из Хабаровска и ИП Мяукин из Великих Лук о существовании друг друга даже не подозревают. В России нет такой площадки, на которой можно вбить нужные параметры и получить полный список производств, которые делают, например, пружины. Работа в этом направлении идёт, сайты по поиску производителей открываются и развиваются, но все они пока что несовершенны.

Следующая проблема — налоги и бюрократия. Налоги и пошлины в России, к сожалению, могут резко меняться. Регуляторный пресс также весьма тяжёл. В девяностые и нулевые у нас действовала масса безумных законов, но тогда это не имело большого значения, так как за их соблюдением государство не следило. Как в известном анекдоте:

— Моня, вы знаете, когда вас нет, про вас тут такое говорят…

— Передайте им, что когда меня нет, они таки могут даже меня немного бить.

В теории тогда надо было отдать в качестве налогов больше 100% прибыли и немедленно закрыть производство из-за полной невозможности выполнить противоречивые законы. На практике предприниматели работали по-чёрному, отдавали 2% за обналичку и в ус не дули.

Сейчас законы стали гораздо адекватнее: жить честно и платить налоги вполне реально, это даже во многих отраслях становится нормой. Но вот беда: государство начало реально следить за соблюдением своих капризных требований. Таким образом, формально стало лучше, а на практике — хуже. Особенно с учётом того, что в Китае-то предпринимателей не душат, там они гораздо свободнее работают.

Известный пример — юридический адрес. Допустим, я узнал, что рынку нужны потайные гайки. Купил нужные станки, снял помещение, делаю гайки, продаю. А через две недели ко мне в гости заглядывает инспектор из Налоговой и обнаруживает, что мой маленький цех на картах не значится, официального адреса у него нет. В промзонах такое сплошь и рядом. И вот мою работу Налоговая начинает потихоньку блокировать.

Подобных проблем у промышленников — вагон и маленькая тележка. Дополнительно к налогам, отнюдь не самым низким в мире, надо ещё и удовлетворять многочисленные бюрократические требования, многие из которых ещё более нелепы, чем требование иметь официальный адрес. Кстати, в Школе Капитализма у меня как раз пост на тему самообороны от бюрократов, процитирую оттуда фрагмент (ссылка):

При ‎Петре‏ ‎I ‎было ‎просто ‎— ‎заплатил‏ ‎80 ‎копеек‏ ‎налога,‏ ‎и‏ ‎свободен. ‎Или, ‎скажем, ‎при‏ ‎дяде ‎Петра‏ ‎Великого, ‎при‏ ‎Вильгельме‏ ‎III‏ ‎Оранском. ‎Пересчитал ‎окна‏ ‎в ‎своём‏ ‎доме, ‎и ‎сразу‏ ‎ясно,‏ ‎сколько ‎платить. ‎Меньше ‎10‏ ‎окон? ‎2‏ ‎шиллинга. ‎От‏ ‎10‏ ‎до ‎20‏ ‎окон? ‎6 ‎шиллингов. ‎Больше ‎20‏ ‎окон? ‎10‏ ‎шиллингов.‏ ‎Мало‏ ‎денег? ‎Нет ‎проблем ‎—‏ ‎закладываешь ‎лишние‏ ‎окна ‎кирпичом‏ ‎и‏ ‎платишь ‎меньше.

Я ‎утрирую,‏ ‎конечно ‎—‏ ‎хватало ‎бюрократии ‎и ‎в ‎те‏ ‎славные‏ ‎времена ‎—‏ ‎однако ‎всё‏ ‎же ‎в ‎среднем ‎государство ‎донимало‏ ‎подданных‏ ‎бумагами‏ ‎пореже.

Бюрократы ‎подобны‏ ‎газу ‎—‏ ‎они ‎стремятся‏ ‎занять‏ ‎весь ‎доступный‏ ‎им ‎объём. ‎Поэтому ‎по ‎мере‏ ‎того, ‎как‏ ‎население‏ ‎становилось‏ ‎всё ‎более ‎грамотным, ‎росло‏ ‎и ‎количество‏ ‎налогов, ‎и‏ ‎сложность‏ ‎их‏ ‎исчисления, ‎и ‎толщина‏ ‎книг ‎с‏ ‎законами, ‎которые ‎бухгалтеру‏ ‎следовало‏ ‎изучить. ‎Распространение ‎компьютеров ‎усугубило‏ ‎течение ‎болезни.‏ ‎Сейчас ‎даже‏ ‎от‏ ‎скромного ‎ларёчника‏ ‎требуют ‎оформлять ‎кипу ‎отчётов ‎на‏ ‎каждый ‎чих.‏ ‎Государству‏ ‎эти‏ ‎отчёты ‎не ‎нужны, ‎даже‏ ‎вредны, ‎но‏ ‎так ‎уж‏ ‎устроена‏ ‎бюрократия ‎— ‎она‏ ‎плодит ‎новые‏ ‎и ‎новые ‎документы, ‎пока ‎жертвы‏ ‎не‏ ‎начинают ‎бунтовать.‏ ‎Мясники ‎из‏ ‎средневекового ‎города ‎взбунтуются, ‎если ‎заставить‏ ‎их‏ ‎писать‏ ‎по ‎одному‏ ‎листу ‎бумаги‏ ‎в ‎месяц?‏ ‎Будем‏ ‎требовать ‎отчёт‏ ‎в ‎три ‎строчки. ‎Торговцы ‎обувью‏ ‎закричат, ‎если‏ ‎заставить‏ ‎их‏ ‎отдельно ‎маркировать ‎каждый ‎шнурок,‏ ‎каждую ‎стельку‏ ‎и ‎каждую‏ ‎коробку?‏ ‎Так‏ ‎уж ‎и ‎быть,‏ ‎пусть ‎маркируют‏ ‎только ‎ботинок ‎целиком.

Победителей‏ ‎в‏ ‎этой ‎войне ‎снаряда ‎и‏ ‎брони ‎мы‏ ‎увидим ‎навряд‏ ‎ли.‏ ‎Если ‎завтра‏ ‎искусственный ‎интеллект ‎научится ‎самостоятельно ‎готовить‏ ‎отчёты ‎для‏ ‎Налоговой,‏ ‎ФСС,‏ ‎РФМ ‎и ‎прочих ‎ведомств,‏ ‎значит ‎послезавтра‏ ‎объём ‎и‏ ‎количество‏ ‎отчётов ‎увеличат ‎в‏ ‎100 ‎раз‏ ‎— ‎ровно ‎до ‎того ‎предела,‏ ‎когда‏ ‎предприниматель ‎уже‏ ‎будет ‎злобно‏ ‎материться, ‎но ‎ещё ‎не ‎выйдет‏ ‎с‏ ‎плакатами‏ ‎на ‎площадь.

Из‏ ‎свежего ‎—‏ ‎с ‎Нового‏ ‎года‏ ‎все ‎предприниматели‏ ‎должны ‎будут ‎дополнительно ‎отчитываться ‎о‏ ‎своих ‎сотрудниках‏ ‎в‏ ‎некой‏ ‎ГИС ‎ЕЦП. ‎Если ‎ещё‏ ‎10 ‎лет‏ ‎назад ‎бюрократам‏ ‎достаточно‏ ‎было‏ ‎распечатанных ‎на ‎принтере‏ ‎отчётов, ‎то‏ ‎теперь ‎они ‎требуют‏ ‎подключаться‏ ‎к ‎их ‎базам ‎данных‏ ‎напрямую, ‎что‏ ‎на ‎порядок‏ ‎сложнее,‏ ‎так ‎как‏ ‎эти ‎базы ‎всегда ‎плохо ‎спроектированы,‏ ‎дурно ‎сделаны‏ ‎и‏ ‎полны‏ ‎очевидных ‎дыр. ‎Исключений ‎я‏ ‎за ‎последние‏ ‎десятилетия ‎не‏ ‎видел.‏ ‎С ‎2024 ‎нас‏ ‎нагрузили ‎очередной‏ ‎системой, ‎будем ‎осваивать ‎ещё ‎и‏ ‎её…

В общем, открыть небольшое производство в России можно, но не очень-то выгодно. Отдельная тема — госзаказ. Лично я стараюсь с государством не работать вообще, так как получить прокурорскую проверку на предмет «что там с нашими бюджетными деньгами» — как нечего делать, а хлопоты с оформлением бумаг, задержка платежей и вынос мозга от заказчика — вообще классика жанра. При этом государство требует ещё, чтобы поставщики участвовали в тендерах, то есть не накручивали государству плюс 100% как тяжёлому клиенту, а наоборот, давали ему скидки.

Ну, серьёзно, насколько же проще цветами торговать! Просто занимаешься своим делом, и никаких у тебя особых бюрократических хлопот, а если завтра на торговлю цветами влупят карательный налог, так можно распродать товар и переключиться на торговлю орехами, вот и всё.

Ещё одна проблема — защищённость ключевых сотрудников. Как насчёт брони от призыва и мобилизации для инженеров и программистов? Разговоров на эту тему много, но частные предприятия небольшого размера пока что в пролёте. Бронь можно получить на крупных постсоветских предприятиях, но туда крутые специалисты идут неохотно, так как там платят существенно ниже рынка, и так как там зачастую некомфортно: облезлые офисы, много отчётов и совещаний, скотское отношение руководства в стиле «я начальник, ты дурак». Вот условный инженер-физик и думает: поеду-ка я лучше за рубеж, где мне сходу предлагают зарплату в два миллиона рублей и полный соцпакет. Плохо, конечно, вдали от родных берёзок, но лучше, чем полировать брюками деревянный стул на заводе «Красный Сокет» за 80 тысяч в месяц.

С 2022 нам здорово помогают американцы. Запад стал откровенно неподходящим местом для эмиграции — даже конченый космополит всё же обычно имеет семью, а семейному человеку делать на современном Западе нечего. Также санкции обломали малину коррупционерам в бизнесе и в госорганах, так что теперь они вынуждены присматриваться к российским производителям честно, не пытаясь задвинуть их в сторону ради щедрых в плохом смысле слова иностранцев. Низкий курс рубля, опять-таки, сделал отечественных промышленников более конкурентоспособными. Сыграли свою позитивную роль и меры наших властей по принудительному повышению доли отечественных компонентов.

В качестве иллюстрации движения вперёд — в Петербурге сейчас серьёзный дефицит мест под новые производства, импортозамещающие заводы запускаются один за другим (ссылка).

Вместе с тем, полагаю, санкции и низкий курс рубля — временные факторы, так как Европу и США скоро заменит на нашем рынке Китай, а курс рубля неизбежно выровняется после завершения СВО.

Подведу итог

Чтобы производство электроники в России развивалось нужными темпами, нужно, чтобы бизнесу в России было комфортно: не менее комфортно, чем в Китае, во всяком случае. При этом формат «давайте дадим заводу Красный Сокет госзаказ на 10 млрд рублей» неэффективен, так как производство микропроцессоров — верхушка айсберга, которая без подводной части плыть не может. Чтобы крупный завод Красный Сокет делал процессоры, нужно, чтобы в России выпускали комплектующие 100 заводов поменьше и 10 тысяч маленьких мастерских.

Как этого добиться — понятно. Позовите ИП Гайкина и ИП Гвоздикина в гости и задайте им два вопроса:

1. Какие проблемы, господин Гайкин, за исключением сугубо денежных, у вас есть с производством гаек?

2. Почему, господин Гвоздикин, вы предпочитаете торговать цветами, вместо того чтобы открыть какое-нибудь производство?