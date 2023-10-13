Мнение: Про дефицит инженеров в России
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Деньги на разработку новых процессоров выделили, но инженеров-физиков в России катастрофически не хватает. Лично я этому не удивлён. Цитирую (ссылка):
…Ожидается, что 2024 году будет получена первая [российская] фотолитографическая установка для производства полупроводников по нормам 350 нм, рассказал господин Мантуров. При этом на некоторых этапах производства будут использоваться приборы из КНР и Беларуси.
Мировым лидером на рынке оборудования для производства микроэлектроники является нидерландская ASML, чья доля, по разным оценкам, составляет от 80 % до 90 %. Оставшийся рынок поделён между японскими Nikon и Canon. В 2022 году, согласно отчётности, ASML направила на исследования и разработку €3,25 млрд (343,48 млрд руб. по официальному курсу на 11 октября). Но финансовые и неизбежные бюрократические затруднения — не самые большие препятствия для реализации российского проекта. Крупнейшей проблемой является кадровая, говорят собеседники «Коммерсанта»: в стране катастрофически сложно найти профильного специалиста с достаточными знаниями в области практической физики для создания машин по производству чипов. Как показала практика, «их в России оказалось буквально четыре-пять человек. Всем или под 80, или за 80 лет»…
И действительно. Чтобы в России появились крутые специалисты по процессорам, в стране должна сначала развиться огромная экосистема предприятий, которые что-то электронное производят. Эти предприятия создадут массу высокооплачиваемых вакансий для инженеров, и лучших из них можно будет привлечь к разработке передовых процессоров.
Но, к сожалению, производить электронику в России сложно, сразу по нескольким причинам.
Во-первых, каждый электронный прибор — это сотни компонентов, от линз до картонных коробок. Многие из компонентов в России не производятся, хотя, казалось бы, стальной держатель, пластиковый разъём или батарейка — отнюдь не космические технологии, их можно делать на коленке, в гараже. Однако бизнесмены предпочитают открывать вместо этого торговые центры и барбершопы, так как производство — это риск получить удар в спину от государства, а также риск остаться с закупленной для производства линией, но без заказов.
Повторюсь, произвести что-то простое — не проблема. Четверть владельцев цветочных магазинов способна завтра снять цех, закупить туда станки и нанять квалифицированных рабочих с инженерами на вполне рыночные зарплаты. Однако цветы-то у них с гарантией купят. Купят ли у них линзы, пластиковые корпуса или магнитные держатели — большой вопрос. Китайские аналоги будут примерно по той же цене или дешевле, а пошлины на комплектующие обычно нулевые. При этом даже если делать продукт с хорошим соотношением цена-качество, это ещё не гарантия сбыта. Розничные сети и оптовики ставят иногда несуразно большую накрутку, а связаться с покупателем напрямую — проблема, так как ИП Хрюкин из Хабаровска и ИП Мяукин из Великих Лук о существовании друг друга даже не подозревают. В России нет такой площадки, на которой можно вбить нужные параметры и получить полный список производств, которые делают, например, пружины. Работа в этом направлении идёт, сайты по поиску производителей открываются и развиваются, но все они пока что несовершенны.
Следующая проблема — налоги и бюрократия. Налоги и пошлины в России, к сожалению, могут резко меняться. Регуляторный пресс также весьма тяжёл. В девяностые и нулевые у нас действовала масса безумных законов, но тогда это не имело большого значения, так как за их соблюдением государство не следило. Как в известном анекдоте:
— Моня, вы знаете, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
— Передайте им, что когда меня нет, они таки могут даже меня немного бить.
В теории тогда надо было отдать в качестве налогов больше 100% прибыли и немедленно закрыть производство из-за полной невозможности выполнить противоречивые законы. На практике предприниматели работали по-чёрному, отдавали 2% за обналичку и в ус не дули.
Сейчас законы стали гораздо адекватнее: жить честно и платить налоги вполне реально, это даже во многих отраслях становится нормой. Но вот беда: государство начало реально следить за соблюдением своих капризных требований. Таким образом, формально стало лучше, а на практике — хуже. Особенно с учётом того, что в Китае-то предпринимателей не душат, там они гораздо свободнее работают.
Известный пример — юридический адрес. Допустим, я узнал, что рынку нужны потайные гайки. Купил нужные станки, снял помещение, делаю гайки, продаю. А через две недели ко мне в гости заглядывает инспектор из Налоговой и обнаруживает, что мой маленький цех на картах не значится, официального адреса у него нет. В промзонах такое сплошь и рядом. И вот мою работу Налоговая начинает потихоньку блокировать.
Подобных проблем у промышленников — вагон и маленькая тележка. Дополнительно к налогам, отнюдь не самым низким в мире, надо ещё и удовлетворять многочисленные бюрократические требования, многие из которых ещё более нелепы, чем требование иметь официальный адрес. Кстати, в Школе Капитализма у меня как раз пост на тему самообороны от бюрократов, процитирую оттуда фрагмент (ссылка):
При Петре I было просто — заплатил 80 копеек налога, и свободен. Или, скажем, при дяде Петра Великого, при Вильгельме III Оранском. Пересчитал окна в своём доме, и сразу ясно, сколько платить. Меньше 10 окон? 2 шиллинга. От 10 до 20 окон? 6 шиллингов. Больше 20 окон? 10 шиллингов. Мало денег? Нет проблем — закладываешь лишние окна кирпичом и платишь меньше.
Я утрирую, конечно — хватало бюрократии и в те славные времена — однако всё же в среднем государство донимало подданных бумагами пореже.
Бюрократы подобны газу — они стремятся занять весь доступный им объём. Поэтому по мере того, как население становилось всё более грамотным, росло и количество налогов, и сложность их исчисления, и толщина книг с законами, которые бухгалтеру следовало изучить. Распространение компьютеров усугубило течение болезни. Сейчас даже от скромного ларёчника требуют оформлять кипу отчётов на каждый чих. Государству эти отчёты не нужны, даже вредны, но так уж устроена бюрократия — она плодит новые и новые документы, пока жертвы не начинают бунтовать. Мясники из средневекового города взбунтуются, если заставить их писать по одному листу бумаги в месяц? Будем требовать отчёт в три строчки. Торговцы обувью закричат, если заставить их отдельно маркировать каждый шнурок, каждую стельку и каждую коробку? Так уж и быть, пусть маркируют только ботинок целиком.
Победителей в этой войне снаряда и брони мы увидим навряд ли. Если завтра искусственный интеллект научится самостоятельно готовить отчёты для Налоговой, ФСС, РФМ и прочих ведомств, значит послезавтра объём и количество отчётов увеличат в 100 раз — ровно до того предела, когда предприниматель уже будет злобно материться, но ещё не выйдет с плакатами на площадь.
Из свежего — с Нового года все предприниматели должны будут дополнительно отчитываться о своих сотрудниках в некой ГИС ЕЦП. Если ещё 10 лет назад бюрократам достаточно было распечатанных на принтере отчётов, то теперь они требуют подключаться к их базам данных напрямую, что на порядок сложнее, так как эти базы всегда плохо спроектированы, дурно сделаны и полны очевидных дыр. Исключений я за последние десятилетия не видел. С 2024 нас нагрузили очередной системой, будем осваивать ещё и её…
В общем, открыть небольшое производство в России можно, но не очень-то выгодно. Отдельная тема — госзаказ. Лично я стараюсь с государством не работать вообще, так как получить прокурорскую проверку на предмет «что там с нашими бюджетными деньгами» — как нечего делать, а хлопоты с оформлением бумаг, задержка платежей и вынос мозга от заказчика — вообще классика жанра. При этом государство требует ещё, чтобы поставщики участвовали в тендерах, то есть не накручивали государству плюс 100% как тяжёлому клиенту, а наоборот, давали ему скидки.
Ну, серьёзно, насколько же проще цветами торговать! Просто занимаешься своим делом, и никаких у тебя особых бюрократических хлопот, а если завтра на торговлю цветами влупят карательный налог, так можно распродать товар и переключиться на торговлю орехами, вот и всё.
Ещё одна проблема — защищённость ключевых сотрудников. Как насчёт брони от призыва и мобилизации для инженеров и программистов? Разговоров на эту тему много, но частные предприятия небольшого размера пока что в пролёте. Бронь можно получить на крупных постсоветских предприятиях, но туда крутые специалисты идут неохотно, так как там платят существенно ниже рынка, и так как там зачастую некомфортно: облезлые офисы, много отчётов и совещаний, скотское отношение руководства в стиле «я начальник, ты дурак». Вот условный инженер-физик и думает: поеду-ка я лучше за рубеж, где мне сходу предлагают зарплату в два миллиона рублей и полный соцпакет. Плохо, конечно, вдали от родных берёзок, но лучше, чем полировать брюками деревянный стул на заводе «Красный Сокет» за 80 тысяч в месяц.
С 2022 нам здорово помогают американцы. Запад стал откровенно неподходящим местом для эмиграции — даже конченый космополит всё же обычно имеет семью, а семейному человеку делать на современном Западе нечего. Также санкции обломали малину коррупционерам в бизнесе и в госорганах, так что теперь они вынуждены присматриваться к российским производителям честно, не пытаясь задвинуть их в сторону ради щедрых в плохом смысле слова иностранцев. Низкий курс рубля, опять-таки, сделал отечественных промышленников более конкурентоспособными. Сыграли свою позитивную роль и меры наших властей по принудительному повышению доли отечественных компонентов.
В качестве иллюстрации движения вперёд — в Петербурге сейчас серьёзный дефицит мест под новые производства, импортозамещающие заводы запускаются один за другим (ссылка).
Вместе с тем, полагаю, санкции и низкий курс рубля — временные факторы, так как Европу и США скоро заменит на нашем рынке Китай, а курс рубля неизбежно выровняется после завершения СВО.
Подведу итог
Чтобы производство электроники в России развивалось нужными темпами, нужно, чтобы бизнесу в России было комфортно: не менее комфортно, чем в Китае, во всяком случае. При этом формат «давайте дадим заводу Красный Сокет госзаказ на 10 млрд рублей» неэффективен, так как производство микропроцессоров — верхушка айсберга, которая без подводной части плыть не может. Чтобы крупный завод Красный Сокет делал процессоры, нужно, чтобы в России выпускали комплектующие 100 заводов поменьше и 10 тысяч маленьких мастерских.
Как этого добиться — понятно. Позовите ИП Гайкина и ИП Гвоздикина в гости и задайте им два вопроса:
1. Какие проблемы, господин Гайкин, за исключением сугубо денежных, у вас есть с производством гаек?
2. Почему, господин Гвоздикин, вы предпочитаете торговать цветами, вместо того чтобы открыть какое-нибудь производство?
Источник: Место для дискуссий
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