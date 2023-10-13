Рупор кремлевской пропаганды: Украинский футболист сбежал в Россию

Сообщают, что игрок "Шахтера" (к Донецку ныне отношения не имеет) Распутько, бежал из расположения клуба, когда он прибыл на матч в Бельгию, и обратился в российское посольство, запросив политическое убежище. По некоторым заявлениям, уже находится на территории России. В социальных сетях Распутько появилась запись о том, что он неприемлет нацизм и украинский национализм.

Ждем официальное подтверждение от МИД РФ. Если действительно все так как пишут, для украинских нацистов это будет серьезный медийный удар.

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