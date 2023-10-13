Скандалы: Займ-аут

Россия предоставит кредиты другим странам на 1,4 трлн рублей

Россия в ближайшие три года предоставит 1,4 трлн рублей, или $15,6 млрд, госкредитов другим странам, следует из пояснительной записки к закону о бюджете на 2024–2026 годы. Это необходимо, чтобы завершить действующие проекты и поддержать отечественный экспорт. Средства будут выданы дружественным государствам, таким как Белоруссия, Египет, Иран, считают эксперты.

По их словам, рост объема таких кредитов на фоне дефицита казны может потребовать подключить дополнительные источники их финансирования, вместе с тем они помогут стимулировать внутреннее производство.

Сколько РФ дает в долг

В следующем году российские власти планируют предоставить иностранным государствам финансовые и экспортные кредиты на 468,5 млрд рублей. В 2025-м эта сумма вырастет до 473,7 млрд, а в 2026-м — до 479,9 млрд, что эквивалентно $5,2 млрд ежегодно. Таким образом за три года РФ выдаст другим странам займы на 1,4 трлн рублей, или $15,6 млрд, следует из пояснительной записки к новому проекту бюджета на трехлетку.

Эти средства необходимы для завершения действующих проектов и выполнения РФ обязательств в рамках межправительственных договоренностей. Еще одна цель — финансовая поддержка экспорта в отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности отечественной продукции, отмечается в документе Минфина.

В 2024-м объемы выдаваемых иностранным государствам займов планируется увеличить на 27% по сравнению с их ранее утвержденной на этот год величиной в предыдущем проекте бюджета (368,7 млрд), отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова.

— Почти каждый год РФ наращивает объемы кредитования других государств: еще в 2019-м эта сумма составляла 215 млрд рублей, в 2021-м — уже 318 млрд, а по итогам 2023-го власти собираются выдать 457,6 млрд (вместо 378 млрд, утвержденных годом ранее). Поэтому вероятно, что в 2025-м размер межправительственных займов также будет больше, — оценила эксперт.

«Известия» направили запрос в Минфин и Федеральное казначейство.

Кто должен России

Министерство финансов не раскрывает получателей такого рода кредитов — это не только коммерческая, но и государственная тайна, подчеркнула старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

Однако по общедоступной информации, это могут быть проекты в Иране — в рамках межбанковского сотрудничества, в области информации и связи и в военно-стратегической сфере, добавила она. Также займы, вероятно, выдаются на цели в реальном секторе — например, на строительство тепловой электростанции «Сирик», электрификацию железной дороги участка Гармсар – Инче-Борун, АЭС в Бушере, перечислила эксперт.

Экспортные кредиты традиционно предоставляются дружественным странам, отметила доцент департамента логистики Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандар. По ее словам, в приоритете, учитывая геополитическую обстановку, государства ЕАЭС, Азии и Африки. В частности, Россия строит атомные станции в Турции, Белоруссии, Египте, Индии, Иране, Китае, Венгрии, Бангладеш — соответственно, займы могут выделяться на закупку технологий и оборудования.

— Кроме того, расширяются связи по южному направлению, в том числе за счет строительства транспортного коридора Север – Юг, — поэтому кредиты могут получить страны — участницы этого логистического пути (Иран, Индия и соседи) на закупку машиностроительной продукции, — добавила она.

Также сотрудничество со странами Африки (Египет, Алжир, Ливия, Судан, Мали) открывает перспективы кредитования экспорта сельскохозяйственных технологий, цифровых платформ для предоставления госуслуг населению и систем обеспечения нацбезопасности, подытожила Дарья Швандар.

По данным Всемирного банка на конец 2021-го, крупнейшими должниками РФ по межправительственным кредитам были Белоруссия (около $8,5 млрд), Бангладеш ($4,4 млрд), Индия ($3,3 млрд), Вьетнам ($1,5 млрд) и Йемен (около $1,2 млрд). Далее информация не обновлялась.

Как будут возвращать

Между тем возвраты по кредитам прогнозируются в объеме 99,3 млрд рублей ($1,1 млрд) в 2024-м, 159,9 млрд рублей ($1,8 млрд) — в 2025-м и 181,9 млрд рублей ($1,9 млрд) — в 2026-м, говорится в записке к проекту казны.

По сравнению с предыдущим законом о бюджете прогноз по возвратам на следующий год снизился. Так, на 2024-й была заложена сумма 173,2 млрд рублей, или $2,4 млрд, — почти на 74 млрд рублей и $1,3 млрд больше обновленного плана. В этом же году власти рассчитывают вернуть 101,1 млрд рублей ($1,5 млрд).

Суммы полученных обратно средств по госкредитам в последние годы существенно меньше объема выданных, отметила Алла Чалова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. А в связи с наложением на РФ очередного пакета санкций страны не успевают погасить долги: например, по итогам 2022-го Россия получила от своих должников менее 25% от плана, добавила она. Это может быть в том числе связано с ограничением на трансграничные переводы.

— Для новых кредитов другим странам в 2024-м РФ потребуется еще больший объем источников финансирования, что в условиях роста их стоимости и дефицита бюджета может негативно отразиться на расходах по обслуживанию госдолга, — объяснила эксперт.

По возврату могут возникнуть сложности из-за возможного наложения вторичных санкций, но сейчас существенная часть экспортных кредитов, вероятнее всего, предоставляется в валюте, отличной от доллара или евро, продолжила Ксения Бондаренко из НИУ ВШЭ. По ее словам, размер погашений скорее будет зависеть от социально-экономических условий самих стран-заемщиков — например, из-за проблем в экономике Белоруссии в последние годы РФ не раз реструктурировала ей займы.

Само по себе предоставление таких кредитов другим странам — это распространенный в мире механизм, рассказал член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Им в гораздо больших масштабах пользуются Китай и США. Такие займы позволяют, во-первых, стимулировать собственный экспорт, отметил он. Во-вторых, повышать экономическое и политическое влияние на страну-должника, а также получать процентные доходы. Но самое главное, по словам эксперта, государство поддерживает рост своего внутреннего производства, которое подтягивает зарплаты и налоги.

Фото: Скандалы.ру

Милана Гаджиева

Оригинал материала: “Известия”