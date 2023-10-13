 

Инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры Xiaomi 14 Pro

13.10.2023, 14:05, Разное
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Авторитетный информатор OnLeaks и портал 91mobiles представили вниманию общественности выдающиеся рендеры готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro. Согласно этим изображениям, Xiaomi 14 Pro обещает сохранить некоторые дизайнерские черты своего предшественника, однако с некоторыми интересными обновлениями, такими как увеличенный блок камеры и плоский 2,5D-дисплей без изогнутых краев. Важно отметить, что новинка также немного толще Xiaomi 13 Pro.

Сведения от источника раскрывают, что габариты Xiaomi 14 Pro составят 161,6 x 75,3 x 8,7 мм, а высота блока камеры достигнет 13,1 мм. По неподтвержденным данным, ожидается, что базовая модель Xiaomi 14 и флагманская Xiaomi 14 Pro будут представлены 27 октября, всего через один день после завершения конференции Qualcomm, где будет официальный анонс новейшего чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Это дает компании Xiaomi шанс стать первым производителем, представившим свои устройства на базе этого флагманского чипсета.

Кроме того, смартфону пророчат дисплей с исключительно узкими рамками, всего 1 мм в толщину. Для сравнения, рамка на iPhone 15 Pro имеет толщину 1,5 мм. Глобальная презентация Xiaomi 14 ожидается не ранее начала 2024 года, так что поклонники бренда придется немного подождать.


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