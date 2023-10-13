 

Российские доходы от экспорта нефти достигли максимума с 2022 года

13.10.2023, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сентябре текущего года РФ получила $18,8 миллиарда дохода от экспорта нефти, что означает увеличение на $1,8 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем и является наивысшим показателем с июля 2022 года. Эти цифры были представлены в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов возрос на 460 тысяч баррелей в сутки, достигнув 7,6 миллиона баррелей в сутки. Экспорт сырой нефти увеличился на 250 тысяч баррелей в сутки, достигнув 4,9 миллиона баррелей в сутки. Средневзвешенная цена российской нефти в сентябре увеличилась на $8, достигнув $81,8 за баррель.

МЭА также отметило, что дисконт на нефть Urals по сравнению с Brent снизился до $12,2 за баррель, по данным МЭА, или до $10,9, по данным Минфина.

В сентябре произошел рост поставок российской нефти в Китай на 270 тысяч баррелей в сутки и в Турцию на 80 тысяч баррелей в сутки. Однако около 190 тысяч баррелей в сутки, по данным МЭА, остаются направление экспорта, которого еще не определено.

Согласно данным МЭА, добыча нефти в РФ в сентябре увеличилась всего на 10 тысяч баррелей в сутки, достигнув 9,48 миллиона баррелей в сутки. В целом же мировая добыча нефти возросла на 270 тысяч баррелей в сутки и составила 101,6 миллиона баррелей в сутки, в большей степени благодаря Нигерии и Казахстану. Страны, участники соглашения ОПЕК+, в сентябре добыли 36,38 миллиона баррелей нефти при плановых 36,92 миллиона баррелей в сутки.

МЭА подчеркивает, что внедрение добровольных ограничений на добычу нефти странами соглашения ОПЕК+ уже привело к дефициту предложения на мировом рынке. Саудовская Аравия приняла решение продлить добровольное сокращение добычи до конца текущего года, что оказывает серьезное давление на рынок. Ожидается, что уменьшение добычи в Саудовской Аравии и РФ будет в некоторой степени компенсировано ростом поставок из Ирана. МЭА предполагает, что если в начале следующего года страны откажутся от соглашения об ограничении добычи, то спрос и предложение постепенно вернутся к балансу.

МЭА также повысило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, увеличив его до 2,254 миллионов баррелей в сутки, по сравнению с предыдущими оценками в 2,243 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что средний спрос в текущем году составит 101,85 миллионов баррелей в сутки, и наибольший вклад в его рост внесут Индия, Бразилия и Китай, особенно Китай, где прирост спроса составит 77%. Этот бурный рост спроса в этих странах будет компенсировать снижение спроса в некоторых других странах, включая США, где потребление бензина, согласно предварительным данным сентября, достигло минимума.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Мнение: «Цены на нефть останутся высокими», опустошение резервов США и падение акций зелёной энергетики

14.10 / Президент Франции впервые в истории страны обратится к нации на арабском языке

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Не может быть оправдания войне

14.10 / GSMArena: OnePlus 12 получит дюймовый фотосенсор Sony IMX989 и 24 ГБ ОЗУ

14.10 / Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

14.10 / В PS Plus появились 11 новых игр для подписчиков

14.10 / Верховный суд: У школьников есть право на отпуск во время учебного года

14.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевские укрепы

14.10 / 9to5Mac: iPhone 16 Pro получит Wi-Fi 7 и новую сверхширокоугольную камеру

14.10 / Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика