Российские доходы от экспорта нефти достигли максимума с 2022 года

В сентябре текущего года РФ получила $18,8 миллиарда дохода от экспорта нефти, что означает увеличение на $1,8 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем и является наивысшим показателем с июля 2022 года. Эти цифры были представлены в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов возрос на 460 тысяч баррелей в сутки, достигнув 7,6 миллиона баррелей в сутки. Экспорт сырой нефти увеличился на 250 тысяч баррелей в сутки, достигнув 4,9 миллиона баррелей в сутки. Средневзвешенная цена российской нефти в сентябре увеличилась на $8, достигнув $81,8 за баррель.

МЭА также отметило, что дисконт на нефть Urals по сравнению с Brent снизился до $12,2 за баррель, по данным МЭА, или до $10,9, по данным Минфина.

В сентябре произошел рост поставок российской нефти в Китай на 270 тысяч баррелей в сутки и в Турцию на 80 тысяч баррелей в сутки. Однако около 190 тысяч баррелей в сутки, по данным МЭА, остаются направление экспорта, которого еще не определено.

Согласно данным МЭА, добыча нефти в РФ в сентябре увеличилась всего на 10 тысяч баррелей в сутки, достигнув 9,48 миллиона баррелей в сутки. В целом же мировая добыча нефти возросла на 270 тысяч баррелей в сутки и составила 101,6 миллиона баррелей в сутки, в большей степени благодаря Нигерии и Казахстану. Страны, участники соглашения ОПЕК+, в сентябре добыли 36,38 миллиона баррелей нефти при плановых 36,92 миллиона баррелей в сутки.

МЭА подчеркивает, что внедрение добровольных ограничений на добычу нефти странами соглашения ОПЕК+ уже привело к дефициту предложения на мировом рынке. Саудовская Аравия приняла решение продлить добровольное сокращение добычи до конца текущего года, что оказывает серьезное давление на рынок. Ожидается, что уменьшение добычи в Саудовской Аравии и РФ будет в некоторой степени компенсировано ростом поставок из Ирана. МЭА предполагает, что если в начале следующего года страны откажутся от соглашения об ограничении добычи, то спрос и предложение постепенно вернутся к балансу.

МЭА также повысило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, увеличив его до 2,254 миллионов баррелей в сутки, по сравнению с предыдущими оценками в 2,243 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что средний спрос в текущем году составит 101,85 миллионов баррелей в сутки, и наибольший вклад в его рост внесут Индия, Бразилия и Китай, особенно Китай, где прирост спроса составит 77%. Этот бурный рост спроса в этих странах будет компенсировать снижение спроса в некоторых других странах, включая США, где потребление бензина, согласно предварительным данным сентября, достигло минимума.