 

Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал!

13.10.2023, 13:45, Разное
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Популярный певец получил популярность и известность после того, как дважды занял третье место на международном конкурсе “Евровидение”. Долгое время артист являлся солистом популярной поп-группы SMASH. А с 2007 года Сергей Лазарев ведущий ежегодного фестиваля “Песня года”.

На днях артист отправился отдыхать на Бали. Так, покинувший Россию Сергей Лазарев, признался. В своем микроблоге певец опубликовал фотографии из храма Улувату. Сооружение расположено на утесе высотой более 90 метров. Правда, фотокарточки были сделаны еще 3 года назад. Как оказалось, в этот раз ему не удалось запечатлеть свою поездку на необыкновенное место.

“Короче, духовностью в этот раз в Улувату даже и не пахло! Толпы людей и обезьян! Я сбежал! Фото и воспоминания я оставил из 2020 года”, – написал Сергей Лазарев.

К слову, журналисты “360” сообщили, что стала известна стоимость отдыха в Турции в 2024 году. Если сейчас приобрести билеты, то цена путешествия будет около 130 тысяч рублей на двоих в четырехзвездочный отель. Однако нужно учитывать, что могут произойти непредвиденные обстоятельства. Корреспонденты VSE42.RU рассказали, что мужчина перед вылетом в Анталию украл у женщины в аэропорту планшет. Ему грозит до пяти лет колонии.

Стоит отметить, что Россия планирует отменить туристические визы для Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии в 2024 году. Об этом проинформировал портал “Вести Подмосковья”.

Ранее “Дни.ру” писали, что названа причина провала певшего на английском Сергея Лазарева.


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