 

Раковая опухоль – муж Наташи Королевой взвыл на всю страну

13.10.2023, 13:45, Разное
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Ни для кого не секрет, что за последние полтора года многие российские знаменитости показали свое истинное лицо, открестившись от родной страны. В числе уехавших за границу оказались и те, от кого народ подобного поступка никак не ожидал. К счастью, в России по-прежнему осталось много по-настоящему преданных народу и своей стране звезд. В их числе – любимица публики Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко.

Муж известной артистки, прославившийся под псевдонимом Тарзан, озвучил свою позицию еще в прошлом году. Актер поддержал Россию и проявил себя как настоящий патриот. Знаменитая “русалка” российской эстрады тоже не позволяет себе черствых высказываний о стране, которая подарила ей популярность. Однако, в отличие от мужа, Королева не так смело высказывает свою точку зрения.

Накануне Сергей Глушко в очередной раз решил затронуть тему политики в своем блоге. Тарзан дал понять, что его взгляды не изменились, и сделал громкое заявление. Бодибилдер буквально взвыл на всю страну из-за действий других стран. Муж Наташи Королевой заявил, что вина политических разногласий в мире лежит на Америке и англосаксах. По его мнению, именно из-за этих государств в мире происходит неразбериха.

“Это раковая опухоль для человечества”, – высказался Сергей Глушко.

Впрочем, вполне возможно, что в ближайшее время Глушко и все с ним согласные смогут вздохнуть с облегчением. Как пишет RT, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страны золотого миллиарда, куда входит в том числе США, утрачивают лидерство.

Вероятно, надежды супруга разделяет и исполнительница хита “Желтые тюльпаны”. Однако даже сейчас, в такие непростые времена, артистке удается не падать духом и наслаждаться тем, что она имеет. Как писали “Дни.ру” ранее, недавно Наташа Королева от души повеселилась и прилюдно ухватила известную женщину за интимное место.


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