МЧС спасло диверсантов ХАМАС, которые неделю блуждали по тайге под Биробирджаном

Сотрудники МЧС России нашли и спасли отряд из шестерых диверсантов ХАМАС, которые почти неделю блуждали по тайге в Еврейской автономной области.

Напомним, ранее российская сторона получила официальную просьбу о поисках от штаб-квартиры военизированного движения в Газе.

Предположительно исламисты зашли на территорию России из Китая. Официальный Пекин уже выразил готовность забрать их обратно и отправить на перевоспитание в учреждение санаторного типа, однако палестинские партнёры настоятельно просят этот запрос не удовлетворять.

Известно, что диверсантам удалось добраться до небольшого посёлка городского типа, где они встретились с местными безработными личностями маргинального типа. Последние экспроприировали у хамасовцев оружие и продовольствие, а также заявили им: «Валите отсюда, ЕАО для русских». После стычки боевики бежали в тайгу и почти дошли до Биробиджана, но начали кружить. Одного из них чуть не съела рысь, а другой упал с сосны и вывихнул ногу.

– Совершенно очевидно, что в мире нет ничего менее еврейского, чем Еврейская автономная область, – признаётся командир группы. – Мы совершенно не ожидали увидеть то, что увидели. Очень жалко всех этих людей (местных жителей), даже если среди них есть евреи. Никто не заслужил такого.

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