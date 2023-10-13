Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране

За наследницей популярного исполнителя наблюдает вся страна. Стефания Маликова является одной из самых обсуждаемых личностей в мире российского шоу-бизнеса. Она строит карьеру в модельном бизнесе и продвигает себя, как дизайнера одежды.

Недавно общественность обсуждала новость о том, что дочь певца была замечена в центре Москвы с бокалом. Девушка сидела на клумбе в образе барби и позировала на камеру. Многие поклонники отметили красоту наследницы популярного исполнителя. Они убеждены, что Стефания Маликова обладает природными данными, которым может позавидовать сама барби.

Стоит отметить, что со вкусом у Стефании Маликовой все хорошо. Она выпускает модные вещи, которые стремятся купить многие модницы. Однако есть и те, кто не понимает такой моды. Сегодня девушка опубликовала фотографию в жакете из своего магазина. На снимке дочь Дмитрия Маликова показала живот всей стране.

Обратите внимание, что жакет на девушки в укороченном варианте. Однако Стефания Маликова предлагает носить его и с водолазками, чтобы не замерзнуть в холодную погоду. Образ она сочетает с массивными украшениями и большой сумкой.

Ранее “Дни.ру” писали, что 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео.