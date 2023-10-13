В Швейцарии мужчина съел грибы шиитаке и заболел редкой формой дерматита

В маленькой деревушке в Швейцарии обычный день для местного мужчины по имени Густав, превратился в настоящее приключение, когда он принялся экспериментировать с необычным видом пищи – грибами шиитаке.

Эти грибы, как выяснилось позднее, способны вызывать редкую форму дерматита у тех, кто не имеет опыта и осторожности в их употреблении. Эта форма заболевания охватила бедного Густава, нарушив его привычную жизнь.