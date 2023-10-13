 

Кота Скрипалей обвинили в шпионаже в пользу России

13.10.2023, 11:33, Разное
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Прокуратура Великобритании предъявила обвинение в шпионаже коту экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По информации британских спецслужб, четырёхлапый «разведчик» последние семь лет регулярно докладывал в Москву о разговорах своего хозяина, а также сыграл ключевую роль в его отравлении.

– Мы располагаем неопровержимыми доказательствами, что кот по кличке Штирлиц каждую неделю выходил на связь с российской разведкой, а также получал указания напрямую из Москвы, – сообщил официальный представитель Скотленд-Ярда Роберт Патерсон.

В настоящий момент кот задержан, животное пробудет под арестом как минимум до января 2024 года. По действующему законодательству Великобритании, если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

МИД России оперативно отреагировал на инцидент и потребовал от Лондона не «впутывать в свои козни хотя бы котиков».

– Я понимаю, что на почве беспорядочных гомосексуальных половых связей и наркомании у высокопоставленных англосаксов натурально поехала крыша. Но хоть котиков в свои бредни не впутывайте, ибо это уже край, – написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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