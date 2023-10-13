Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ им. Баумана

Благоустройство улиц и переулков студенческого квартала МГТУ имени Баумана стало одним из крупнейших проектов создания качественной городской среды в Москве в 2023 году. Работы завершены до окончания строительства новых корпусов университета, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник уточнил, что благоустройство затронуло 14 улиц и общественных пространств. Первым делом специалисты обновили дождевую канализацию, проложив для этого 300 метров дополнительных труб и установив 67 ливневых колодцев.

В районе университета расширили тротуары и заменили бордюры. На части улиц уложена гранитная плитка. В порядок привели три существующих лестницы и устроили две новые.

В рамках благоустройства установили современные остановочные павильоны с зарядными слотами для гаджетов. Для автомобилистов организовали 278 парковочных мест, для велосипедистов – велопарковки на 63 места.

Расширение тротуаров дало возможность для дополнительного озеленения. На территории разбили 14 тысяч квадратных метров газонов. Поздней осенью высадят около тысячи новых деревьев и кустарников.

“Здесь будет хорошо и уютно всем: местным жителям, работникам близлежащих офисов, туристам и, разумеется, студентам и сотрудникам одного из лучших технических вузов России”, – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы 1 сентября открыл два новых корпуса МГТУ – Многофункциональный научно-образовательный корпус и “Дворец технологий”. До конца 2023 года завершится создание Исследовательского центра и “Многофункционального библиотечнего корпуса”, в следующем году введут в эксплуатацию “Квантум парк”, “Центральный кластер” и комплекс студенческих общежитий.