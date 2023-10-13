Мнение: О сбывающемся кошмаре… К США приближается π-ц?

В социальных науках, в том числе в экономике, есть устоявшийся термин «самосбывающийся #прогноз». Как правило, «сам» сбывается прогноз резко негативный. Наихудший из возможных. В геополитике такое тоже встречается — ничуть не реже. Ибо за всеми историческими событиями и тектоническими сдвигами также стоят обычные люди.

Более того, нечто подобное мы наблюдаем в прямом эфире. Для Соединённых Штатов сбывается их наихудший кошмар.

По крайней мере, такой вывод напрашивается из документов американского Конгресса.

#США всегда боялись «войны на два фронта». Умные головы гегемона понимали: Боливар не вывезет. И вот теперь…

Комиссия по стратегическому планированию Конгресса США подготовила 145-страничный доклад, в котором рекомендовала американским властям готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией. Об этом сообщает Reuters. Высокопоставленный источник агентства, участвовавший в подготовке доклада, отказался сообщить, знает ли разведка США о сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия. Но США допускают ведение двух войн, поскольку между двумя упомянутыми странами может быть максимальная координация.

Председатель демократов Мэдлин Кридон заявила на брифинге, посвященном выходу доклада, что президент и Конгресс должны «донести до американского народа», что увеличение расходов на оборону — это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы предотвратить возможную ядерную войну с участием США, Китая и России.

Вместе с тем комиссия Конгресса предложила вполне традиционные решения: нарастить обычные вооружения, укрепить военные альянсы и расширить программы модернизации ядерного оружия. Типа, время ещё есть. В комиссии считают, что угрозы со стороны Китая и России обострятся в период 2027-2035 годов, поэтому «решения необходимо принимать уже сейчас, чтобы страна была готова».

Тут можно добавить, что именно к 2027 году, по планам ЦК КПК, китайская армия должна стать одной из самых сильных в мире. Как минимум, второй, а может быть, и первой. Вдобавок на конец 2020-х должен прийтись пик экономической мощи КНР. И в приоритете у Пекина — объединение Китая, что означает возвращение Тайваня «в родную гавань» (сами тайваньцы против). А Штаты — гарант сохранения независимости острова, хотя на словах и поддерживают политику «одного Китая». Вот и casus belli, кстати.

Проблема, однако, в том, что американская #промышленность уже не та, что прежде. Это в 1940-х, при Франклине Рузвельте Америка смогла за год кратно нарастить выпуск продукции ВПК, в том числе задействуя простаивавшие по причине Великой Депрессии производственные мощности. Теперь всё сложно. Например, США планирует к 2025 году увеличить объёмы выпуска артиллерийских снарядов калибра 155 мм до 100 тыс. в месяц. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант. «У нас будет 100 тыс. в месяц в 2025 году. Шесть–восемь месяцев назад у нас было 14 тыс. в месяц. Сейчас у нас 28 тыс. в месяц», — уточнил он, говоря о производстве этих боеприпасов. И добавил, что к весне 2024 года объёмы их выпуска могут составить уже 55-65 тыс.

Но 100 тыс. артиллерийских снарядов в месяц — это, видимо, предел возможностей на данном этапе. Дальше, видимо, придётся строить новые заводы для увеличения выпуска. И между прочим, 100 тыс. выстрелов — это примерно половина месячных потребностей одной только Украины в нынешнем конфликте. При этом для американского флота потребны также снаряды калибра 127 мм, и сверх того управляемые 155 мм боеприпасы LRLAP. Стоимость последних доходит до 1 млн долл. за единицу. Вдобавок нужны корабельные средства РЭБ и ПВО, иначе рой копеечных дронов может вывести из строя эсминец стоимостью в несколько миллиардов долларов. А мощности подрядчиков Пентагона не резиновые.

Некоторые военные эксперты говорят, что возможный конвенциональный конфликт с Россией и Китаем одновременно США проиграли уже до его начала. И вариантов два. Либо «договариваться по-хорошему», что потребует полной смены парадигмы у вашингтонского истеблишмента. Либо… расчехлять ядерный арсенал и быть готовыми нажать на кнопку.

Но это же — π-ц?

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