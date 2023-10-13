Компактная материнская плата с медными компонентами для iPhone 17

В 2025 году Apple планирует внедрить инновационную компактную материнскую плату в своих смартфонах iPhone 17. Эта плата будет использовать медь с полимерным покрытием (RCC), и это позволит сэкономить внутреннее пространство устройства. Инсайдер и аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо поделился информацией об этом с изданием 9to5Mac.

Куо отметил, что использование RCC сократит толщину материнской платы и упростит процесс сверления, так как в ней нет стекловолокна. По его словам, Apple уже проводит эксперименты с этой технологией, но пока она не прошла тесты на прочность. Прототипы, оснащенные новыми платами, оказались хрупкими и подверженными повреждениям при падениях.

Основным поставщиком материалов для RCC на сегодняшний день является компания Ajinomoto. Если Apple и Ajinomoto смогут улучшить свойства этой технологии до третьего квартала 2024 года, то новые компактные материнские платы будут внедрены в моделях iPhone 17, ожидаемых в 2025 году. Этот шаг позволит компании добиться снижения толщины устройств и более эффективно использовать внутреннее пространство, что, в свою очередь, способствует улучшению дизайна смартфонов и их функциональности.