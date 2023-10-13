 

Новый валютный контроль для российских экспортеров

13.10.2023, 10:34, Разное
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Вечером 11 октября правительство РФ объявило о введении обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами. Это ограничение было установлено де-факто, и детали данного решения пока остаются под покровом тайны. Не были опубликованы ни текст указа президента, ни список компаний, которые подпадают под это ограничение.

По данным “Ъ”, в список вошли группы компаний, доля экспорта в выручке которых превышает 60%. Эти компании представляют собой крупных сырьевых экспортеров. Новое ограничение также предполагает более строгий контроль не только над продажей, но и покупкой валюты на российском рынке.

По информации федерального чиновника, пока не существует полноценной системы мониторинга валютных операций, и Росфинмониторинг не имеет полномочий для подробного изучения трансграничных операций крупных компаний.

Несмотря на экзотичность данного ограничения, эксперты считают, что оно имеет временный и тактический характер. Вместе с тем, собеседники “Ъ” утверждают, что работа над созданием системы постоянного мониторинга вывода валюты из страны уже ведется. Это могло бы стать стратегической мерой по контролю за курсом рубля.

Итак, новый валютный контроль для российских экспортеров является временным шагом, и его эффективность остается под вопросом. Остается следить за дальнейшими развитиями и возможными изменениями в этой системе.


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