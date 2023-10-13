Дорожает, но не все
13.10.2023, 11:11, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в сентябре 2023 года сводный индекс потребительских цен по отношению к августу составил 100,4 процента.
В том числе: на продовольственные товары – 100,9, непродовольственные – 100,7, платные услуги населению – 99,5 процента.
Утверждается, что по отношению к декабрю 2022 года индекс (рост) потребительских цен составил 104 процента, в том числе на продовольственные товары – 102,8, непродовольственные – 102,7, платные услуги населению – 106,8 процента.
Тем не менее, стоимость минимального набора продуктов питания за месяц подешевела на 1,24 процента и составила 5180 рублей (в августе – 5245 рублей).
Больше всего выросли цены на яйца – 10,8%, масло подсолнечное – 8,9% и курицу – 5,2%.
Наиболее заметно подешевели сезонные продукты: картофель (-25,5%), морковь (-16,6%), горох и фасоль (-12,6%) и лук репчатый (-12,4%).
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в августе, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
510,83
|
639,1
|
638,54
|
-0,1%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
310,03
|
100,31
|
103,34
|
3,0%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
209,51
|
232,32
|
244,43
|
5,2%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
707,31
|
104,44
|
106,10
|
1,6%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
176,82
|
211,80
|
206,29
|
-2,6%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
261,45
|
15,06
|
15,25
|
1,3%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
811,19
|
120,34
|
121,68
|
1,1%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
125,35
|
67,13
|
73,12
|
8,9%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
235,15
|
112,64
|
117,58
|
4,4%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
276,84
|
41,42
|
41,53
|
0,3%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
64,55
|
578,87
|
591,71
|
2,2%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
356,50
|
298,3
|
297,08
|
-0,4%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
706,07
|
143,94
|
147,10
|
2,2%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
78,67
|
106,55
|
118,01
|
10,8%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
73,44
|
122,26
|
122,40
|
0,1%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
239,63
|
14,50
|
13,98
|
-3,6%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
334,01
|
19,50
|
19,48
|
-0,1%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1409,72
|
59,2
|
58,74
|
-0,8%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,13
|
5,25
|
5,21
|
-0,8%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1979,77
|
117,10
|
120,44
|
2,9%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
45,54
|
72,31
|
75,90
|
5,0%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
53,44
|
508,58
|
512,13
|
0,7%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
81,55
|
500,93
|
509,69
|
1,7%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
111,75
|
45,62
|
46,56
|
2,1%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
50,30
|
25,71
|
25,15
|
-2,2%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
53,64
|
33,06
|
32,63
|
-1,3%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
86,07
|
49,26
|
43,04
|
-12,6%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
23,78
|
358,37
|
297,25
|
-17,1%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
26,12
|
102,31
|
76,18
|
-25,5%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
33,49
|
63,71
|
55,82
|
-12,4%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
43,90
|
153,44
|
128,04
|
-16,6%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
116,89
|
16,86
|
17,53
|
4,0%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
127,70
|
204,0
|
197,94
|
-3,0%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
|
5244,83
|
5179,85
|
-1,24%
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