 

Хуснуллин сообщил о планах восстановить все разрушенные дома в секторе Газа за два года

13.10.2023, 9:33, Разное
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Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин два дня проработал в секторе Газа – чиновник осмотрел разрушенные объекты и поговорил со строителями.

Он заявил, что восстановительные работы можно начинать уже сейчас, несмотря на продолжающиеся обстрелы.

Для строительства на берегу Средиземного моря на базе современных отечественных проектов К-7 и I-335 разработаны две новые серии домов. Все жилые здания будут оборудованы центральным отоплением и остеклёнными балконами.

Кроме того, в регионе решено восстановить и животноводство – в планах правительства построить в Газе четыре новых свинокомплекса.

Стоимость работ в секторе Газа по предварительным расчётам составляет 300 млрд рублей, необходимая сумма уже выделена из бюджета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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