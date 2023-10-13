 

Нейросеть поможет подбирать менеджеров по продажам

13.10.2023, 9:25, Разное
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Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали инновационное приложение, основанное на нейросетях, предназначенное для улучшения процесса собеседования менеджеров по продажам. Эту технологию представили журналистам портала «Газета.Ru».

Многие компании и HR-специалисты активно ищут способы повысить эффективность собеседований с потенциальными продажными специалистами. Это связано с тем, что успех таких менеджеров имеет огромное значение для экономического процветания и развития компаний. В этой связи, новые и эффективные инструменты HR-подбора, способные точно определить кандидатов, обладающих выдающимися профессиональными навыками и мотивацией работать в компании на долгосрочной основе, становятся крайне важными.

Принцип работы приложения следующий. Сначала соискатели записывают короткое видео, представляя себя и отвечая на несколько случайных вопросов о своем опыте и мотивации для работы в сфере продаж. Время видео ограничено тремя минутами. Затем эти видеозаписи загружаются в приложение.

Основой функционирования этого приложения является нейросеть, которая анализирует характеристики личности кандидатов на основе видеозаписей и оценивает их с точки зрения пяти ключевых критериев, важных для менеджеров по продажам: настойчивость, эмпатия, оптимизм, активная позиция.

Первые результаты обработки нескольких десятков видеоинтервью показали, что работа приложения в значительной степени соответствует оценкам реальных HR-специалистов. Однако для увеличения точности этой программы необходимо расширить объем данных для обучения нейросети. Поэтому в данный момент идет поиск потенциальных партнеров для развития и внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений при найме менеджеров по продажам, как рассказал младший научный сотрудник Лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН, Кенан Кассаб.


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