Объем венчурных инвестиций в мире продолжает снижаться

Объем венчурных инвестиций в мире продолжает снижаться. По данным S&P Global Market Intelligence, в третьем квартале 2023 года сумма сделок в этом секторе сократилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $56,93 миллиарда. Количество сделок уменьшилось на 35%, до 3323.

Наибольшую часть инвестиций в третьем квартале привлек сектор технологий, медиа и телекоммуникаций, что составило 35,5% от общего объема. Внутри этого сектора индустрия разработки прикладного программного обеспечения выделяется как лидер, несмотря на снижение инвестиций на 41,5%, с суммой в $8,23 миллиарда. За технологическим сектором следует здравоохранение (16,1%) и промышленность (14,9%).

Половина из десяти крупнейших сделок третьего квартала пришлась на Азию. Среди них значатся финансирование китайского разработчика интегральных схем и микросхем Runpeng Semiconductor (Shenzhen) Co. Ltd. на сумму $1,73 миллиарда, индийского розничного гиганта Reliance Retail на $1,25 миллиарда и производителя энергетического оборудования из КНР Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co на $621 миллион.

Следует отметить, что по данным консалтингово-исследовательской компании Crunchbase, состояние глобального венчурного финансирования в третьем квартале оценено менее пессимистично: объем инвестиций составил $73 миллиарда, что на 15% меньше, чем было в третьем квартале 2022 года. Наблюдается рост финансирования стартапов на поздней стадии, почти на 10%, в то время как финансирование проектов на ранней стадии упало на 38%, до $23,4 миллиарда.

Что касается ситуации в России, то, по данным компании Venture Guide, рынок венчурных инвестиций несколько оживился в третьем квартале. Число сделок в этот период увеличилось до 37 (во втором квартале было 18, годом ранее — 32). Однако в январе—сентябре было проведено всего 82 сделки, что на 37% меньше, чем за такой же период прошлого года. При этом объем инвестиций сократился более чем в шесть раз, составив $41,5 миллиона. Здравоохранение, транспорт и логистика стали лидерами по объему инвестиций в России.

Отметим, что доля сделок на ранних стадиях развития проектов продолжает расти в России: по итогам трех кварталов на них пришлось 80% от общего количества сделок.