 

Куда забросила жизнь пропавшего Сукачева

13.10.2023, 9:05, Новости дня
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Несколько месяцев назад лидер легендарных групп “Бригада С” и “Неприкасаемые” переживал не самый простой период. В июле этого года знаменитый музыкант был вынужден заняться своим здоровьем. Пока известный композитор приходил в себя, его концерт в Карелии был отменен. К счастью, через какое-то время поэту стало лучше, и он смог снова продемонстрировать слушателям свой талант. Однако в последнее время Гарик Сукачев будто бы снова пропал с радаров фанатов.

В начале текущего месяца стало известно, что запланированные концерты музыканта в нескольких городах России перенесли. Уточнялось, что это произошло по независящим от организаторов и звезды причинам. Тем не менее некоторых фанатов эта новость заставила волноваться. Почитатели забеспокоились, что композитор мог снова исчезнуть.

Теперь стало известно, куда пропавшего артиста забросила жизнь. Оказалось, Гарик Сукачев объединился с известной музыкальной группой “25/17”. Как сообщает Пятый канал, маэстро поучаствовал в записи одной из композиций нового альбома коллектива “Радость встреч и расставаний”. Уточняется, что всего в сборник вошли десять песен. Гениально!

Участники группы Андрей Позднухов, известный под псевдонимом Бледный, и Антон Завьялов, прославившийся как Ант, рассказали, чего слушателям стоит ждать от новых треков. По словам знаменитых исполнителей, они постарались создать альбом “с
обезболивающим
эффектом”. А вот получилось ли у них это, фанаты узнают совсем скоро. Сообщается, что презентация будущих хитов запланирована на начало декабря в “ВТБ Арене”. Однако не уточнялось, появится ли там Гарик Сукачев.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что артист не может прийти в себя после потери дорогого человека. Однако сейчас знаменитый певец совершенно точно продолжает покорять новые горизонты. Впереди только лучшее, об этом говорят многочисленные улыбки поклонников, фанатов Гарик Сукачев вдохновляет радоваться каждому дню.


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